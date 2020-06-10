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11
Чт., черв.
Трансормація Бізнесу

Кабмін обіцяє підписати меморандум з «зеленими» енергетиками найближчими днями

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Кабінет міністрів допрацьовує і найближчими днями підпише меморандум з виробниками «зеленої» електроенергії.

Про це у своєму телеграм-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Він зазначив, що для сонячних електростанцій «зелений тариф» знизять на 15%, а для вітряних — на 7,5%.

«З 1 липня нові сонячні електростанції продавати електроенергію за «зеленим» тарифом вже не зможуть, з цього приводу Кабмін внесе в Раду відповідний законопроект. Пролонгації терміну дії «зеленого» тарифу не буде. Вітряні електростанції отримають «зелений» тариф в разі, якщо їх будівництво вже розпочате», — написав він.

Також нардеп зазначив, що борг з оплати електроенергії виробникам з відновлюваних джерел вже досяг 14 млрд грн.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду, в свою чергу, повідомив, що меморандум з виробниками «зеленої» електроенергії дасть можливість Україні щорічно економити, починаючи уже з цього року, близько 6 млрд грн.

Також, за словами прем’єр-міністра, меморандум дасть можливість «Енергоатому» заключати двосторонні договори з промисловістю, що дасть можливість стабілізувати ситуацію в енергетиці.

За його словами, тарифи на електроенергію для населення не зростуть, а Україні вдасться уникнути міжнародних арбітражів і зберегти свою репутацію перед міжнародними інвесторами.

Як раніше повідомляв БІЗНЕС, іноземні інвестори ВДЕ цього тижня збираються подати позов до держпідприємства «Гарантований покупець» через заборгованість перед виробниками, у яких воно зобов’язане купувати електричну енергію за «зеленим» тарифом.

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