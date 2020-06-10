Бізнес просить якнайшвидше створити єдиний орган фінансових розслідувань

Тиск на бізнес не припиниться, доки в Україні не буде створено єдину структуру, яка займатиметься економічними правопорушеннями.

Про це під час конференції з питань економічних реформ в Україні за участі керівництва Виконавчого комітету реформ Офісу простих рішень та результатів заявили представники провідних українських бізнес-асоціацій, передає прес-служба Української Ради Бізнесу.

На їх думку уже найближчим часом Служба фінансових розслідувань має замінити Податкову міліцію та численні економічні підрозділи в інших силових відомствах.

«Яким чином уникнути тиску на бізнес? Якщо не ухвалимо зміни до Закону про СБУ, Національної поліції і не станемо забирати функції економічні, якщо у Податковому кодексі не зникне стаття щодо податкової міліції, якщо не буде створена єдина структура, яка займатиметься економічними правопорушеннями, цей тиск продовжуватиметься», — сказав президента Асоціації платників податків України Грігола Катамадзе.

Його думку підтримав і президент Торгово-промислової палати Геннадій Чижиков. За його словами, тиск на бізнес з боку правоохоронних органів залишається ключовою проблемою звернень підприємців до Бізнес омбудсмена.

«Тож створення нового органу - це вимога часу. Але просто створити таке бюро мало, його треба наповнити принципово новим змістом, необхідно терміново прийняти зміни до законодавства», — сказав він.

Голова Виконавчого комітету реформ Національної ради реформ Міхеіл Саакашвілі пообіцяв поставити питання створення єдиного органу фінансових розслідувань на найближчому засіданні Нацради.

«Немає жодного шансу реформувати СБУ з економічними функціями. Ці функції потрібно повністю забирати. Це буде складно, але після розгляду питання заміни податку на прибуток на податок на виведений капітал ми візьмемося за скасування економічних департаментів у цих органах та створення єдиної служби», — заявив Саакашвілі.

Також під час зустрічі обговорили реформи податкової та митної служб, заміну податку на прибуток податком на виведений капітал, зниження навантаження на фонд оплати праці тощо. Ці реформи представники бізнесу вважають вкрай важливими та терміновими, таким, що дадуть помітний результат для покращення інвестклімату, для зростання ВВП тощо.

Неодноразово зустріч переривалася вигуками представників організації Save ФОП, які викрикували обвинувачення на адресу модераторів. Тому багато часу було витрачено на висловлення позицій учасників організації щодо питання впровадження/непровадження РРО для ФОПів і для яких саме категорій.