Відкриття літніх майданчиків принесло закладам виручку на рівні 50% від докризової

Найважчим місяцем для ресторанів в умовах карантину став квітень — виручка українських закладів громадського харчування становила лише 26% від лютневої.

Про це свідчать результати дослідження, яке провела компанія з автоматизації кафе, ресторанів і магазинів Poster, передає «Економічна правда».

Зазначається, що після послаблення карантину у другій половині травня відновило діяльність 70% закладів громадського харчування.

Середня виручка після відкриття літніх майданчиків склала 50% від докризового періоду.

Виручка закладів харчування, лютий — травень 2020 року

«За чотири тижні квітня-травня падіння обігу у невеликих ресторанів середнього і невисокого сегменту склала в середньому 58%, у барів — 53% в порівнянні з чотирма тижнями до карантину. Бургерні і кафе втратили 45% і 43% відповідно. Кав'ярні за цей період в середньому втратили 12% від докарантинних продажів. Найменше просіли заклади, які і до карантину працювали тільки на доставку, — лише на 4%», — , — йдеться у повідомленні.

Середня втрата обороту закладу за типом бізнесу, 24 лютого — 31 травня 2020 року

Дослідження компанії Poster базується на операційних даних близько 4000 закладів України. Вважається, що заклад не зупинив роботу на карантині, якщо були продажі протягом хоча б половини днів карантину.

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