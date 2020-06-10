БІЗНЕС запрошує на зустріч з Мар’яною Савкою у рамках «БрейнШторм марафону»

В рамках ефіру поговоримо про видавничий бізнес: реальність та перспективи.

У п’ятницю, 12 червня, об 11:00 відбудеться двадцять четверта зустріч марафону «БрейнШторм марафон» на тему «Трансформація бізнесу. Економіка МАЙБУТНЬОГО».

Гостя ефіру: Мар’яна Савка, поетеса, дитяча письменниця, головний редактор та співзасновник «Видавництва Старого Лева»

Тема ефіру: «Здолати кризу: що чекає видавничий бізнес в Україні?»

В рамках онлайн-зустрічі поговоримо про те, як кризові явища вплинули на попит українців в царині культурного продукту загалом і книговидання зокрема? Чи справді видавнича діяльність наразі стоїть «на паузі» і які її перспективи? Та багато іншого.

До діалогу запрошуємо підприємців, які знаходяться у пошуку рішень для переформатування бізнесу під час кризи.

Нагадуємо, що Журнал «Бізнес» та співінвестори платформи БІЗНЕС 100 проводять серію онлайн-стрімів «БрейнШторм марафон» з загальною темою «Бізнес відродження. Економіка МАЙБУТНЬОГО».

Це цикл розмов про трансформаційні стратегії та ідеї з власниками бізнесу. Кожен раз тема буде окремою, але так чи інакше вона торкнеться питань, які сьогодні хвилюють суспільство.

Трансляція відбувається з 11:00 до 11:30. Слідкуйте за анонсами!

Місце зустрічі: YouTube-канал Журналу «БІЗНЕС».

Переглянути останні ефіри марафону можна тут: