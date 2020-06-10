Держава сама провокує бізнес займатися контрабандою — бізнесмен

Держава сама створює умови, в яких чесному бізнесу працювати складніше, ніж бізнесу, що займається контрабандою електро- та побутових товарів.

Про це під час двадцять третої зустрічі онлайн-марафону «БрейнШторм марафон» заявив співвласник компанії BRAIN Computers Олександр Караван.

За його словами, контрабанда має значно глибше коріння, і існує багато причин, чому часом простіше і з меншим ризиком возити контрабанду, аніж працювати офіційно.

Це, перш за все, складні взаємини з нашою державою та її законами, стверджує він.

«Нещодавно ми заплатили 200 тисяч гривень штрафу за офіційні поставки флешок, зроблені ще у 2014-2015 рр., бо, як виявилося, згідно з якимось законом, ми мали додатково заплатити податок до фонду, який опікується захистом авторських прав. Ми про такий закон навіть не знали, а виявляється, що десь він є. Контрабандист ніколи не заплатить за це штраф», — говорить Олександр Караван.

Крім того, бізнеси, які офіційно завозять товар і сплачують податки, мають конкурувати з сервісами, які доставляють подібні товари безкоштовно і жодних податків не сплачують.

«Давайте разом відповімо на запитання, чи є продажі з AliExpress чи Amazon, які не сплачують податки, контрабандою чи ні? Об’єми продажів з цих двох ресурсів перевищують об’єми продажів будь-якої української компанії. І з їх боку це дуже жорстка конкуренція, бо, як мінімум через сплату ПДВ, український бізнес маємо ціну на 20% вищу», — пояснює бізнесмен.

Тому, за його словами, чесний український бізнес працює в гірших умовах, ніж нечесний.

«Держава створює для інших гравців неринкові умови, які завдають великої шкоди і задають неправильний тренд у розвитку малого підприємництва, бо йому вигідніше займатися речами, які працюють проти економіки України, проти розвитку внутрішнього виробництва», — підсумував Олександр Караван.

Нагадуємо, що Журнал «Бізнес» та співінвестори платформи БІЗНЕС 100 проводять серію онлайн-стрімів «БрейнШторм марафон» з загальною темою «Бізнес відродження. Економіка МАЙБУТНЬОГО».

Це цикл розмов про трансформаційні стратегії та ідеї з власниками бізнесу. Кожен раз тема буде окремою, але так чи інакше вона торкнеться питань, які сьогодні хвилюють суспільство.

Трансляція відбувається з 11:00 до 11:30. Слідкуйте за анонсами!

Місце зустрічі: YouTube-канал Журналу «БІЗНЕС».

Переглянути попередні ефіри марафону можна тут: