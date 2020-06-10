З 10 червня МОЗ дозволило проведення масових заходів в Україні

З 10 червня в областях, які відповідають критеріям МОЗу для послаблення карантину, дозволять проводити масові культурно-мистецькі заходи.

Про це йдеться у постанові №36 Головного державного санітарного лікаря України Віктора Ляшка від 6 червня 2020 року.

Згідно з текстом постанови, тимчасові рекомендації розроблені для закладів культури та креативних індустрій, окрім кінотеатрів. Роботу останніх поки не відновлюють.

Зокрема, зазначається, що на концертах та виставах діятимуть наступні правила:

- усі працівники перед початком робочої зміни мають пройти температурний скринінг. Ті, у кого є ознаки респіраторних захворювань або температура тіла перевищує 37,2 град. не допускаються до виконання обов’язків;

- на території проведення заходу мають бути розміщені інформаційних матеріалів щодо профілактики корона вірусу;

- заборонено організацію фан-зон;

- для уникнення черг рекомендується збільшити кількість пунктів вхідного контролю, а контроль вхідних квитків, за можливості, здійснювати безконтактним способом;

- дозволяється одночасне перебування відвідувачів з розрахунку не більше однієї людини на 5 квадратних метрів загальної площі огородженої території для заходів просто неба, або площі приміщення, де відбувається захід.

- відвідувачі та організатори протягом усього часу мають бути в респіраторах або захисних масках, що прикривають рот і ніс;

- проведення заходів дозволяється лише з розміщенням відвідувачів на сидячих місцях, відстань між якими має бути не менше 1,5 метри. Розміщення за столиком — не більше 4 осіб (без урахування дітей до 14 років).

- відвідувачів зобов'язані забезпечити достатньою кількістю антисептиків, рідкого мила та паперових рушників;

- організатори повинні регулярно проводити вологе прибирання місць найбільшого скупчення відвідувачів, дезінфекцію поверхонь та безперебійну роботу систем вентиляції.

З повним текстом постанови можна ознайомитися за посиланням.