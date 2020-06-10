МВФ схвалив програму співпраці з Україною на $5 млрд

Рада директорів Міжнародного валютного фонду затвердила програму співпраці з Україною на $5 млрд. Програма розрахована на 18 місяців.

Про це йдеться в повідомленні на сайті МВФ, передає «Економічна правда».

«Виконавча рада МВФ затвердила сьогодні програму Stand-By (SBA) для України з фінансуванням, еквівалентним 3,6 млрд SDR (близько 5 млрд доларів). Затвердження програми дозволяє здійснити негайне виділення еквіваленту 1,5 млрд (близько $2,1 млрд)», – сказано у повідомленні.

Зазначається, що нова програма має допомогти Україні вирішити проблеми, пов'язані з пандемією COVID-19, через підтримку платіжному балансу та бюджету, підтримку сьогоднішніх досягнень та просування ключових структурних реформ. Щоб надати Україні можливість повернутися до зростання, коли криза закінчиться.

«Заходи України із стабілізації економіки за останні 5 років були сильними. Однак необхідно зробити більше зусиль для реформ, щоб забезпечити міцне та всеосяжне зростання», – наголошується в заяві фонду.

Голова МВФ Крісталіна Георгієва відзначила успішні кроки України, але наголосила, що впровадження реформ було нерівномірним.

«Обґрунтована фіскальна та грошово-кредитна політика після кризи 2014-2015 років привела до різкого зменшення зовнішніх та внутрішніх дисбалансів в Україні. Державний борг знизився, інфляція знизилася, а міжнародні резерви відновилися», – зазначила Георгієва.

Проте, вона зазначає, що впровадження реформ було нерівномірним, і для створення більш динамічної та конкурентоспроможної економіки необхідне стійке впровадження структурних реформ.

«Програма буде зосереджена на забезпеченні середньострокової фіскальної стійкості, збереженні незалежності центрального банку та гнучкому обмінному курсі, а також на підвищенні фінансової стабільності при відшкодуванні витрат за рішеннями банків», – додала вона.

Президент України Володимир Зеленський у своєму твітері зазначив, що перший транш від МВФ у розмірі $2,1 млрд — це на $200 млн більше, ніж планувалося спочатку.

«Нова програма допоможе подолати виклики, спричинені COVID19. У складний час МВФ доводить, що є надійним партнером", – написав він.