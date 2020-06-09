Укрзалізниця прийняла перший контейнерний поїзд Китай — Україна

Укрзалізниця прийняла перший контейнерний поїзд з Китаю. Він 8 червня прибув на станцію Київ-Ліски.

Про це повідомив в.о. голови правління АТ «Укрзалізниця» Іван Юрик, передає прес-служба компанії.

За його словами, відстань у 9 тис. км через території чотирьох країн поїзд подолав за 15 діб.

«Зважаючи на посилення торговельно-економічних відносин між нашими країнами важливо вибудувати якісну транспортну логістику. Залізничні контейнерні перевезення — це дійсно надійний, дешевий та зручний вид перевезень, який може стати конкурентним у сполученні Китай — Україна», — зазначив Іван Юрик.

У складі поїзда 31 фітингова платформа, навантажена 41 сорокафутовим контейнером. Цим поїздом до України були доставлені бурильні труби, медичне обладнання, бензинові тримери та товари народного вжитку.

До цього через територію України прослідувало 10 транзитних контейнерних поїздів Китай — країни Європейського Союзу. Перший контейнерний поїзд у напрямку Республіки Польща з Китаю через територію України прослідував на початку січня 2020 року.