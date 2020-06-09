Держава регулюватиме ціни на товари компаній-монополістів

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства пропонує ввести держрегулювання цін на товари компаній, які порушують законодавство про захист економічної конкуренції та отримали попередження від Антимонопольного комітету України.

Відповідний проект постанови опублікований для обговорення на сайті міністерства, повідомляє УНІАН.

«Цей порядок визначає механізм запровадження державного регулювання цін на товари суб'єктів господарювання, які порушують вимоги законодавства про захист економічної конкуренції... встановлюючи такі ціни чи інші умови придбання або реалізації товару, які неможливо було б встановити за умов існування значної конкуренції на ринку...», – йдеться в проекті постанови.

Згідно з документом, запроваджувати регулювання цін на загальнодержавних товарних ринках має право Мінекономіки, а на ринку ліків та медичних товарів – Міністерство охорони здоров'я.

Зазначається, що підставою для розгляду питання про введення держрегулювання цін на товари будуть рекомендації органів АМКУ, а саме регулювання буде здійснюватися відповідно до закону України «Про ціни та ціноутворення». У ньому сказано, що регульовані ціни мають бути економічно обґрунтованими (забезпечувати відповідність ціни на товар витратам на його виробництво, продаж, прибуток від його продажу та включати інвестиційну складову).

При цьому термін дії введених державою цін на товари компанії не може перевищувати 120 днів. Контролювати дотримання встановлених цін буде Держпродспоживслужба.

Як раніше повідомляв БІЗНЕС, на період карантину Кабінет міністрів ввів державне регулювання цін на соціальні продукти харчування, окремі ліки й товари протиепідемічного призначення. Продавці зобов'язані декларувати зміни роздрібних цін у разі їх зростання на 5% і більше.