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09
Вт., черв.
Трансормація Бізнесу

Київ не готовий відкривати басейни та поновити повноцінну роботу ресторанів

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Столиця не може перейти на наступні етапи послаблень протиепідемічних заходів, а значить відкрити басейни та відновити повноцінну роботу закладів харчування.

Про це на своїй сторінці у фейсбук повідомив радник мера Києва Володимир Бондаренко.

За його словами, столиця не відповідає одному з критеріїв Міністерства охорони здоров’я для послаблення карантину — інцидентності. Встановлена міністерством норма — 12 осіб на 100 тисяч населення, тоді як цей показник у Києві зараз становить 15,23 особи на 100 тисяч населення.

Проте закладам харчування дозволено приймати відвідувачів на літніх майданчиках та терасах, за умови дотримання необхідних протиепідемічних заходів.

Сер міста Києва Віталій Кличко на своїй сторінці у фейсбук повідомив, що минулої доби у столиці підтвердили захворювання на COVID-19 ще у 33 осіб, двоє людей померли.

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Київ ресторанний бізнес карантин