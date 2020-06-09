Фельдман збудує екопарк на Одещині за $15 млн

Компанія «Фельдман Екопарк», що належить депутату Олександру Фельдману, планує побудувати на Одещині біологічний заповідник «Дунайські плавні».

Про це повідомляє «Економічна правда» з посиланням на прес-службу Одеської облдержадміністрації.

За попередньою інформацією, інвестиції у проект складуть близько 15 мільйонів доларів.

Керівник ОДА Максим Куций вже підписав меморандум про співпрацю з директором «Фельдман екопарк» Віталієм Ільченком.

Зазначено, що екопарк займе площу 100 га.

Від держави керуюча компанія Фельдман Екопарк просить довгострокові орендні угоди на відповідних територіях та особливий податковий режим (як це реалізовано у проектах Мистецький Арсенал та ВДНГ). Натомість компанія бере на себе формування інвестиційного пакету на реалізацію проектів у 100 мільйонів доларів.

Також повідомляється, що мета заповідника — збереження популяції диких тварин та їхня адаптація після життя на вулиці та в жорстоких умовах. Окрім того, на території екопарку створять інфраструктуру для психосоціального відпочинку відвідувачів та реабілітації людей із хворобами легень.

Аналогічний екопарк вже створено у Харківській області. Щороку його відвідують до 2,7 мільйона туристів.

Подібні проекти планується створити у Дніпрі, Львові, Київській області та Полтаві.