УЗА просить дозволити транспортування сільгосптехніки при +28°С попри заборону Укравтодору

Українська зернова асоціація звернулася до уряду з проханням вирішити проблему, яка може спричинити критичні негативні наслідки для збору цьогорічного врожаю зернових та олійних культур.

Про це йдеться у повідомленні на сайті «Української зернової асоціації».

В УЗА стверджують, що аграрії опинилися в ситуації, коли їм фактично заборонено транспортувати сільськогосподарську техніку для збору врожаю як в денний, так і в нічний час доби.

Зазначається, що загрози для збору врожаю виникли у зв’язку з тим, що з 1 червня 2020 року «Укравтодор» заборонив рух великовагового транспорту (масою понад 24 тони і навантаженням на вісь більш ніж 7 тонн) автомобільними дорогами загальнодержавного значення в денну пору доби за температури понад 28°С. Така заборона поширюється, в тому числі, на транспортування сільськогосподарської техніки, призначеної для проведення сільськогосподарських робіт та збору врожаю. При цьому, рух габаритного та важковагового транспорту фактично заборонено в темну пору доби, відповідно до п. 15 «Правил проїзду великогабаритних та великовагових транспортних засобів автомобільними дорогами, вулицями та залізничними переїздами», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2001 р. № 30.

Така ситуація, за словами представників УЗА, призведе до значних втрат урожаю зернових та олійних.

«В умовах, коли аграрний сектор забезпечує левову частку експорту та валютних надходжень до країни, а це $22,5 млрд. за результатами 2019 року, з яких експорт зернових та олійних минулого року склав $9,6 млрд, нормальний процес збору врожаю зернових та олійних є вкрай критичним чинником для економіки країни та стабільності її фінансової системи», — сказано у повідомленні.

Тому УЗА звернулася до уряду з проханням внести зміни до ч. 2 п.35 Постанови №879 «Про заходи щодо збереження автомобільних доріг загального користування» та доповнити перелік транспортних засобів, на які не розповсюджуються обмеження або заборона руху в денну пору доби за температури повітря вище +28 С°, транспортними засобами, що здійснюють перевезення сільськогосподарської техніки, яка використовується для збору вражаю, та які мають відповідний, належним чином оформлений дозвіл на перевезення негабаритних вантажів.

Як повідомлялося раніше, з 1 червня і протягом усього літнього періоду в денний час доби – з 10: 00 до 22: 00 діятиме заборона на рух вантажівок за температури повітря +28 С° і вище. Такі заходи необхідні для гарантування безпеки як водіїв, так і збереження українських автошляхів. Тому що саме висока температура і велика вага вантажу призводить до найбільших руйнувань асфальтобетонних покриттів: на дорогах утворюється колійність, напливи, зсуви та інші деформації. Загальний обсяг збитків, якого завдають недобросовісні перевізники, щорічно сягає близько 2,5–3 млрд грн.