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09
Вт., черв.
Трансормація Бізнесу

Польща розглядає можливість повернення карантину

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У зв’язку зі спалахом корона вірусу останніми вихідними у Польщі влада країни розглядає можливість повернення до карантину.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Лукаш Шумовський, передають «Українські новини» з посиланням на RMF24.

Це пов’язано з тим, що за вихідні у Польщі зареєстровано 1151 нових випадків зараження коронавірусом, в тому числі — рекордну за останні два місяці кількість випадків за один день.

Зокрема, в суботу 6 червня було зареєстровано 756 випадків – це найбільша кількість з початку ведення статистики, а у неділю 7 червня — 575 випадків зараження.

Згідно з повідомленням, попри припущення про відновлення карантину, закривати повністю країну влада наміру не має.

Лукаш Шумовський пояснив, що рекордне зростання кількості хворих в Польщі в останні дні зумовлене насамперед масовим скринінгом працівників шахт, де виявили спалах коронавірусу.

«У мене склалося враження, що поляки вже зовсім забули про те, що у нас триває епідемія... Обмеження завжди можна повернути, і, звичайно, ми розглядаємо такий сценарій. Але неможливо повернутися до повного локдауну, тому що люди, хворі на онкологію, серцево-судинними захворюваннями почнуть вмирати. Наслідки для економіки теж стали б смертельними», — зазначив міністр.

Водночас, представник влади вважає, що епідемія поступово зменшує оберти.

«Думаю, епідемія поступово піде на спад. У нас багато воєводств, де не зареєстровано жодного випадку», — зазначив він.

Польща коронавірус карантин