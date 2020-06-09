За вихідні: пом’якшення норм роботи ринків, продовження кримських санкцій та угоди ОПЕК+

Оператори ГТС України та Польщі створили єдину віртуальну точку передачі газу

Оператор газотранспортної системи України (ОГТСУ) і оператор ГТС Польщі (GAZ–SYSTEM) уклали нову угоду про взаємодію. Вона передбачає об’єднання двох існуючих точок міждержавного з’єднання – «Дроздовичі» та «Германовичі» – в єдину віртуальну точку з’єднання двох систем «ВТЗ-Україна-Польща».

Про це йдеться у повідомленні на сайті Оператора ГТС України.

Зазначається, що угода набирає чинності з 1 липня 2020 року.

«Таке об’єднання є однією з вимог, передбачених мережевим кодексом ЄС з розподілу потужності. Для України та Польщі воно стало можливим лише у 2020 році, оскільки єдині бізнес-правила почали застосовуватись у зазначених точках лише з початку цього року», — сказано у повідомленні.

Зазначається, що створення віртуальної точки значно спростить імпорт газу до України з польського напрямку й посилить енергетичну безпеку країни.

Вже зараз Україна готова приймати з ГТС Польщі 6,6 млрд куб. м газу на рік, проте вихід на ці обсяги стане можливим лише після завершення низки проектів реконструкції ГТС на польській території.

Тариф на транспортування газу на українських точках міждержавного з’єднання не змінюється і залишається таким, яким його було затверджено постановою НКРЕКП від 24.12.2019 № 3013.

МОЗ пом’якшило протиепідемічні норми роботи ринків

Міністерство охорони здоров’я пом’якшило протиепідемічні норми роботи ринків в умовах карантину.

Про це на своїй сторінці у фейсбук повідомив Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко з посиланням на Постанову від 6 червня 2020 року.

Згідно з документом, ключовими є наступні правила:

допуск працівників на ринок після термоскринінгу;

на вході до ринку повинні бути облаштовані місця для обробки рук антисептиками;

один відвідувач на 10 квадратних метрів площі ринку;

допуск на ринок лише в захисній масці;

проведення дезінфекції поверхонь;

інформація про профілактику COVID-19 повинна бути розміщена на видних місцях.

«Пом'якшення не означає скасування. Без дотримання цих правил, вихід з карантину може затягнутись. Бачите порушення на ринку - інформуйте Держпродспоживслужбу», — написав Віктор Ляшко.

Порівняно з попереднім варіантом протиепідемічних норм роботи ринків у новому тексті постанови немає вимог щодо відстані між робочими місцями продавців не менше 3 метрів та щодо захисних екранів між продавцями і покупцями. Крім того, у нових нормах обов'язковий термоскринінг при вході на ринок передбачений лише для працівників, а не для усіх відвідувачів, як було раніше.

З повним текстом Постанови Головного державного санітарного лікаря щодо організації торгівлі на ринках в умовах карантину можна ознайомитись за посиланням.

Посли ЄС затвердять продовження кримських санкцій проти Росії

Постійні представники країн Євросоюзу 10 червня планують затвердити рішення про продовження кримських санкцій проти Росії на рік.

Про це у твітері написав кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Джозвяк, повідомляє «Європейська правда».

«Посли ЄС в середу дадуть зелене світло на продовження заборони ЄС на інвестиції в Крим ще на один рік», — написав він.

Санкції ЄС передбачають заборону на імпорт до ЄС товарів з Криму і Севастополя; інвестиції в Крим чи Севастополь; туристичні послуги в Криму та Севастополі, зокрема, європейські круїзні лайнери не можуть заходити в кримські порти; експорт певних товарів та технологій до Криму, зокрема, у сфері транспорту, телекомунікацій та енергетики.

Термін дії чинних санкцій ЄС щодо Криму завершується 23 червня. Затвердження продовження дії заборони на інвестиції в Крим має відбутися на засіданні Ради ЄС.

Країни ОПЕК+ продовжили договір про зниження видобутку нафти до кінця липня

Учасники організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) та її партнери в суботу, 6 червня, домовилися продовжити найбільший в своїй історії договір зі скорочення видобутку нафти.

Про це повідомив міністр енергетики і промисловості Об'єднаних Арабських Еміратів Сухейль аль-Мазруї, передає DW.

Чинне зниження видобутку на 9,7 мільйона барелів на добу (б/д) збережеться до кінця липня. Він назвав досягнуту домовленість «сміливим рішенням» і «колективним зусиллям, що заслуговує похвали всіх учасників угоди», а також окремо подякував своїм колегам із Саудівської Аравії та Росії.

Нагадаємо, на початку березня учасники ОПЕК і її партнери на зустрічі у Відні не змогли домовитися про подальше зниження обсягів видобутку на додаткові 1,5 млн б/c. На зниження тоді наполягала Саудівська Аравія, а Росія виступила проти. Провал переговорів призвів до падіння цін на нафту до мінімуму за 18 років. На її вартість також вплинула пандемія COVID-19.

Однак у квітні країни ОПЕК+ погодили умови найбільшого у своїй історії договору щодо скорочення видобутку нафти в травні й червні — на 9,7 млн б/д. Нова домовленість передбачає особливі умови для Мексики.

Падіння економіки стане найглибшим з часів Другої світової війни — Світовий банк

Світовий банк прогнозує падіння світової економіки на 5,2% у 2020 році у зв'язку з пандемією COVID-19.

Про це з посиланням на доповідь Світового банку «Перспективи світової економіки» за червень 2020 року повідомляє «Українська правда».

Відзначається, що падіння світової економіки цього року стане найглибшим з часів Другої світової війни, а скорочення обсягів виробництва на душу населення торкнеться найбільшої частки країн з 1870 року.

Різке скорочення доходу на душу населення очікується в усіх регіонах.

Згідно з прогнозом, у країнах із розвиненою економікою в 2020 році очікується зниження економічної активності на 7%. У країнах з ринком, що формується і країнах, що розвиваються в цьому році прогнозується спад на 2,5% — перша всеосяжна рецесія в цій групі країн, як мінімум, за шістдесят років.

Доходи на душу населення, як очікується, знизяться цього року на 3,6%, що може привести до межі крайньої бідності мільйони людей.

Найскладніше доводиться тим країнам, у яких пандемія набула особливо важкого характеру, і які серйозно залежать від світової торгівлі, туризму, експорту сировини і зовнішнього фінансування.

Також цілком можливо, що перебої з доступом до шкільного навчання і первинної медичної допомоги спричинять довгостроковий негативний вплив на розвиток людського капіталу.

Відзначається, що, якщо події будуть розвиватися за песимістичним сценарієм, то в цьому році світову економіку може очікувати падіння на цілих 8%, а потім, у 2021 році, — мляве відновлювальне зростання трохи більше ніж на 1%.

Згідно з прогнозами, регіональна економіка у Європі й Центральній Азії скоротиться на 4,7%, причому рецесія спостерігається майже у всіх країнах.