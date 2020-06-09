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09
Вт., черв.
Трансормація Бізнесу

БІЗНЕС запрошує на зустріч з Олександром Караваном у рамках «БрейнШторм марафону»

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В рамках ефіру поговоримо про перспективи IT-бізнесу в умовах посткарантину

У середу, 10 червня, об 11:00 відбудеться двадцять третя зустріч марафону «БрейнШторм марафон» на тему «Трансформація бізнесу. Економіка МАЙБУТНЬОГО».

Гість ефіру: Олександр Караван, співвласник компанії BRAIN Computers.

Тема ефіру: «BRAIN’штормимо реальність: IT-бізнес в умовах посткарантину»

В рамках онлайн-зустрічі поговоримо про нову реальність та виклики, з якими зіштовхнувся IT-бізнес та його перспективи в умовах посткарантину.

До діалогу запрошуємо підприємців, які знаходяться у пошуку рішень для переформатування бізнесу під час кризи.

Нагадуємо, що Журнал «Бізнес» та співінвестори платформи БІЗНЕС 100 проводять серію онлайн-стрімів «БрейнШторм марафон» з загальною темою «Бізнес відродження. Економіка МАЙБУТНЬОГО».

Це цикл розмов про трансформаційні стратегії та ідеї з власниками бізнесу. Кожен раз тема буде окремою, але так чи інакше вона торкнеться питань, які сьогодні хвилюють суспільство.

Трансляція відбувається з 11:00 до 11:30. Слідкуйте за анонсами!

Місце зустрічі: YouTube-канал Журналу «БІЗНЕС».

Переглянути попередні ефіри марафону можна тут:

Бізнес100 Володимир Чеповий ІТ-індустрія Олександр Караван