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05
Пт., черв.
Трансормація Бізнесу

Нерозпродане вино французькі винороби перероблять на санітайзери для рук

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Французькі винороби мають переробити непродане вино на санітайзери для рук і етанол, щоб звільнити місце для виробництва цього року.

З такою заявою виступило Агентство сільського господарства Франції, повідомляє «Європейська правда» з посиланням на The Guardian.

Винороби постраждали від закриття барів і ресторанів. Експорт в США, який скоротився вдвічі після того, як адміністрація Трампа ввела 25-відсоткові мита в жовтні минулого року, продовжив знижуватися після спалаху COVID-19.

У зв’язку з цим, урядове агентство FranceAgriMer заявило, що близько 3 млн гектолітрів вина потребують перегонки через зниження продажів під час коронавірусної кризи.

Згідно з повідомленням, 33 винокурням дозволено зібрати 2 млн гектолітрів нерозпроданого вина, щоб перетворити його на етанол або водно-спиртовий гель, та звільнити місце в льохах виноробів для виробництва цього року.

У агентстві додали, що такий захід був схвалений Брюсселем, і ЄС буде фінансувати дистиляцію.

Винороби повинні до 19 червня подати заявку і вказати, скільки вина вони хочуть переробити. Їм буде виплачено 78 євро за гектолітр вина з апелласьону (виноробного району з унікальними географічними умовами і чітко встановленою технологією виробництва вина), і 58 євро — не з нього.

Спирт, отриманий в процесі дистиляції, буде використовуватися фармацевтичною і косметичною промисловістю, а також для виробництва дезинфікуючого засобу для рук.

Вино Франція коронавірус карантин виноробна галузь