Виробники «зеленої» енергії в Україні подадуть позов до держави через борг у 11,5 млрд грн

Про це заявив акціонер та Генеральний директор вітроенергетичної компанії Vindkraft Ukraina, член УВЕА Карл Стурен, передає прес-служба Української асоціації відновлюваної енергетики.

«Усі 9 місяців ми, іноземні інвестори, намагаємося знайти компроміс з державою, проте нас не чують і навіть залякують, щоб змусити відмовитися від своїх проектів. Через відсутність розрахунків за зелену електроенергію ми не можемо розраховуватися за кредитами. Держава вже практично 3 місяці не платить за зелену енергетику, при цьому в інших видів генерації немає такої жахливої ситуації з оплатами. Через це, ми і ряд інших гравців ринку, на наступному тижні плануємо подати позови на Гарантованого покупця», — заявив Стурен.

За його словами, невирішене питання про подальший розвиток відновлюваної енергетики в Україні та відсутність консенсусу між інвесторами та урядом також є фактором, який гальмує виділення кредиту для України від МВФ.

«Рада директорів МВФ може не схвалити кредит. Перешкодою є скандал навколо ситуації з ВДЕ. З осені минулого року влада не може знайти компроміс з інвесторами в «зелену енергетику», дійшло до того, що ми були змушені звернутися з листом до Фонду. МВФ завжди підтримує інституційних інвесторів і навряд чи залишить без уваги таке ставлення до інвесторів, яке показують представник законодавчої влади. Є ймовірність, що виділення кредиту МВФ може бути відкладене»", — зазначив Стурен.

За словами директорки Європейсько-українського енергетичного агентства Олександри Гуменюк, держава має дотримуватися даних інвесторам гарантій, адже захист інвестицій — базовий принцип для розвитку економіки і створення робочих місць. Недовіра інвесторів призведе до згортання проектів не тільки у ВДЕ, а й в інших галузях економіки.

«Ми погодили фінальну версію меморандуму з міністерством та Кабміном. Зараз інвестори чекають справедливого і зваженого рішення Президента України. Меморандум передбачає серйозні поступки інвесторів і, звичайно ж, зниження фінансового навантаження для держави. Спроба знизити ще більше призведе до безглуздості ведення такого бізнесу в країні. Інвестувати буде простіше і безпечніше за межами України», — сказала Гуменюк.

Вона також зазначила, що подальший тиск на інвесторів призведе до дій у відповідь. Консультації про початок арбітражних розглядів з державою вже знаходяться в активній фазі.

«Наслідки недалекоглядної інвестиційної політики української влади ще мають бути обраховані. Криза галузі ВДЕ викрила цілу низку неприпустимих ризиків», — зазначає Гуменюк.

За її словами, окрім репутаційних втрат, відбудеться також зниження кредитних рейтингів України, а це призведе до збільшення вартості залучених коштів та нових кредитів вже у найбільші місяці, що, в свою чергу, додатково сповільнить розвиток української економіки.