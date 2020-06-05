В Україні запустили ресурс зі «швидкої екологічної допомоги» для бізнесу

Компанія Ecobusiness Group запустила інтернет-магазин Ecobusiness Shop з надання послуг «швидкої екологічної допомоги» для фахівців, відповідальних за природоохоронну діяльність підприємств.

Про це повідомляє GMK Center з посиланням на прес-службу компанії.

«Ми давно запланували створити зручний електронний каталог, де кожен відповідальний за природоохоронну діяльність підприємства знайде все, щоб зменшити негативний вплив на довкілля. Платформа створена з метою об’єднати зусилля тих, хто прагне змін і шукає інформацію, і тих, хто такі рішення пропонує. Ми накопичили значний досвід вирішення реальних екологічних проблем промислових підприємств. Це дає нам можливість кваліфіковано і обґрунтовано відповідати на складні практичні питання або вказувати на можливі шляхи їх вирішення», – зазначає CEO Ecobusiness Group Людмила Циганок.

Ecobusiness Shop – це b2b-ресурс, що пропонує рішення з навчання фахівців, модернізації, технологій, обладнання для підприємств, а також – екологічні товари для повсякденного життя.

Зараз на сайті представлена продукція компанії Ecobusiness Group. Незабаром розділи будуть наповнені інформацією і товарами, необхідними для сталого розвитку підприємства:

Екологічні рішення для підприємств і організацій;

Екологічні послуги;

Обладнання та устаткування;

Джерела прикладної інформації (журнали, посібники, системи, сервіси);

Навчання і курси;

Екологічні товари.

Ecobusiness Group – це компанія, яка пропонує підприємствам різних сфер і галузей господарювання консультації та експертну допомогу. Компанія щомісяця випускає журнал «Ecobusiness. Екологія підприємства», проводить курси підвищення кваліфікації для екологів, семінари, навчальні програми та інше.