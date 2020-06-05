Українські крафтові броварні просять уряд створити їм рівні умови з європейськими

Про це йдеться у відкритому листі асоціації «Незалежні броварні України» до народних депутатів України та членів Кабінету міністрів України.

У асоціації зазначають, що через карантинні обмеження у пивній галузі найбільше постраждали саме малі броварні, збут яких зосереджений на невеликих ресторанах і барах і які майже не співпрацюють з продуктовими мережами і магазинами. Тому саме ці броварні зараз потребують підтримки з боку держави.

«Але це питання не тимчасової дотації чи пільги, а питання створення рівних умов з європейськими малими броварнями у довготривалій перспективі. Саме тому ми пропонуємо розглянути та поступово впровадити пропозиції «Незалежних броварень України», — йдеться у листі.

Зокрема, асоціація поділила підтримку на два етапи: перший, спрямований на оперативну допомогу малим броварням під час економічної кризи, який просять запровадити у 2020-2021 роках, та другий, стратегічний — для сталого розвитку малих броварень — починаючи з 2022 року.

Отож, на першому етапі пропонується:

визначити у Податковому кодексі України статус малої броварні як такої, що виробляє не більше 10 тис. гектолітрів на рік (як, наприклад, в Італії, Ірландії).

у 2021 році плату за ліцензію на оптову торгівлю для малих броварень обсягом до 10 тис. гектолітрів на рік, встановити на рівні 30 тис. грн.

надати таким броварням податкову пільгу для сплати акцизу на виробництво у 2020-2021 році до 10 тис. гектолітрів, та встановити її на рівні 0 грн. за 1 л виготовленого пива.

На другому етапі, починаючи з 2022 року:

скасування ліцензії на оптову торгівлю для виробників, що мають ліцензії на виробництва пива в Україні;

визначення у Податковому кодексі України статусу Малої броварні, як такої, що виробляє не більше 20 тис. гектолітрів на рік (у 10 разів менше ніж рекомендовано у ЄЕС; відповідно до практики наших сусідів - Польщі, Чехії, Угорщини, Словаччини).

визначення у Податковому кодексі України пільги на сплату акцизу на виробництво пива для об’єму до 20 тис. гектолітрів на рівні 0 грн за виробництво 1 л пива.

Ці пропозиції «Незалежні броварні України» пропонують реалізувати у рамках пакету законів на підтримку вітчизняної економіки.

«При реалізації зазначених ініціатив бюджет України отримує додаткові надходження від збільшення та детінізації виробництва пива на малих броварнях за рахунок податків на прибуток та на додану вартість. Також це сприятиме збільшенню кількості високоякісних, високотехнологічних робочих місць в Україні. Створення рівних умов з малими виробниками пива європейських країн дозволить у перспективі посилити експортні позиції Українських виробників пива», — зазначають автори листа.

У листі також зазначається, що в Україні під європейські критерії невеликих крафтових броварень підпадає близько 150 виробників, які разом виробляють 2% від загального виробництва пива в Україні. Створення одного робочого місця на таких виробництвах коштує близько 1 млн грн. Часто такі броварні є туристичними об’єктами та символами місцевої гастрономічної ідентичності.

Загальне податкове навантаження на 1 л пива виробленого на таких невеличких броварнях є значно вищим ніж на підприємствах пивних гігантів. У середньому з 1 л малий бровар сплачує 5,5-6 грн ПДВ, що в 2-3 рази більше, ніж сплачує великий завод. Зараз це молода галузь, що активно розвивається в Україні та світі, яка в багатьох державах отримала підтримку. Наприклад, у 23-х Європейських країнах діють податкові пільги для таких виробників.

В Україні граничний об’єм для малої броварні визначений у розмірі 3 тис. гектолітрів, що менше в 66 разів від загальноприйнятої європейської норми. Варто зазначити, що в Україні, навіть для таких броварень немає податкових пільг на сплату акцизу, як в інших державах. А є лише зменшена вартість ліцензії на оптову торгівлю. До речі, такої ліцензії для виробництва пива немає в жодній європейській країні.