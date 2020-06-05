Київ та ще шість областей не готові до наступного етапу пом’якшення карантину

У Києві не дозволять відновити повноцінну роботу ресторанів і кафе, а також відкрити басейни.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко під час онлайн-брифінгу.

«У Києві на сьогодні один з трьох показників — кількість хворих на сто тисяч населення — перевищує норму. Він становить 14,9 (критичним вважається показник у 12 випадків на 100 тис. населення, — ред.). Тому ми не можемо ризикувати здоров’ям людей і вводити ще більші послаблення», — повідомив Віталій Кличко.

За його словами, рішення про відновлення роботи ресторанів і басейнів Київ прийматиме окремо.

«Комісія з надзвичайних ситуацій міста розгляне це питання після вихідних, наступного тижня», — уточнив він.

Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко під час брифінгу 5 червня повідомив, що окрім Києва, ще шість областей не можуть переходити до наступного етапу послаблення карантину. Це, зокрема, Волинська, Житомирська, Львівська, Рівненська області та Чернівці, а також Донецьк і Луганськ — через недостатню кількість проведених тестувань.

Нагадаємо, захворюваність у Києві зростає три дні поспіль. За минулу добу у столиці діагностували 83 випадки захворювання, чотири людини померли.

Як раніше повідомляв БІЗНЕС, Кабінет міністрів України ухвалив рішення про дозвіл на повноцінну роботу закладів харчування з 5 червня.

Тоді як аналітики Київської школи економіки побудували епідеміологічну модель, яка свідчить про високу ймовірність повернення України до більш жорсткого карантину вже у червні.