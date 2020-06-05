Верховна Рада cтворила спецкомісію з захисту прав інвесторів

Про це повідомляє сайт «Укрінформ».

Рішення підтримали 319 народних депутатів.

Згідно з текстом постанови, Тимчасова спеціальна комісія утворюється з метою підготовки та надання на розгляд до Верховної Ради законодавчих ініціатив щодо захисту прав інвесторів, забезпечення рівного захисту прав, інтересів і майна суб'єктів інвестиційної діяльності незалежно від форм власності, а також ефективного інвестування в економіку України, розвитку міжнародного економічного співробітництва та інтеграції.

ТСК також має визначати пріоритетні напрямки вдосконалення законодавства щодо створення умов для інвестиційної діяльності, забезпечувати захист прав інвесторів (бізнесу), здійснювати парламентську співпрацю з бізнес-асоціаціями та профільними структурами для сприяння створенню безперешкодних умов для залучення інвестицій.

Тимчасова спецкомісія також планує здійснювати збір та аналіз інформації для проведення парламентських слухань щодо випадків порушення прав бізнесу судовою владою, органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади України, в тому числі правоохоронними органами, порушень прав інвесторів шляхом зловживань положеннями чинного законодавства України.

До складу Тимчасової спеціальної комісії увійшло 13 народних депутатів.

Головою ТСК обрано заступницю голови фракції «Слуга народу» Галину Янченко, її заступником – заступника голови фракції «Голос» Ярослава Железняка.

До складу Тимчасової спеціальної комісії увійшли такі народні депутати: Олексій Красов, Андрій Костін, Дмитро Наталуха, Владлен Неклюдов, Галина Михайлюк, Сергій Іонушас, Артем Культенко із «Слуги народу», Ігор Абрамович з «Опозиційної платформи – за життя», Андрій Ніколаєнко із «Батьківщини», Лариса Білозір — «За майбутнє» та Роберт Горват із депутатської групи «Довіра».

Термін діяльності Тимчасової спеціальної комісії – один рік.