Україна посіла 2 місце за обсягами експорту органічної продукції до ЄС

За підсумками 2019 року Україна посіла 2 місце зі 123 країн за обсягами експортованої органічної продукції до ЄС, піднявшись на дві сходинки порівняно з попереднім роком.

Про це йдеться в щорічному звіті Європейської Комісії «Імпорт органічних агропродовольчих товарів в ЄС: ключові зміни в 2019 році», передає OrganicInfo.

Протягом 2019 року до ЄС ввезено 3,24 млн тонн органічної агропродовольчої продукції, більше 10% якої припадає на Україну.

Український експорт до ЄС збільшився на 27% – з 265,8 тис. тонн в 2018 році до 337,86 тис. тонн в 2019.

В основному, до ЄС з України експортуються зернові (окрім рису та пшениці, 76,9% зернових українського походження), пшениця (31,8% з України), олійні культури (крім сої, 18,2% та друге місце після Туреччини), соя (4 місце та 13% імпорту сої з України), фрукти (11% та 3 місце). Також Україна входить до групи найбільших експортерів макухи, фруктових соків та овочів, що є ключовими експортними продуктами.

У 2018 році Україна займала четверте 4 місце за обсягами експорту органічної продукції до ЄС, поступаючись Китаю, Еквадору та Домініканській Республіці. Треба зауважити, що Домініканська Республіка та Еквадор постачають в ЄС майже виключно тропічну продукцію: 90% експорту складають тропічні фрукти, свіжі або сушені, горіхи та спеції. Особливою «повагою» користуються в ЄС домініканські какао-боби та банани з Еквадору.

Загалом імпортована органічна продукція складає близько 2% загального імпорту агропродовольчих товарів до ЄС.

Нагадаємо, що 20 травня Європейська Комісія оприлюднила стратегію ЄС «Від ферми до виделки», згідно якої передбачається збільшення земель під органічним виробництво до 25% сільськогосподарських угідь до 2030 року. Наразі ця цифра становить близько 8%.