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05
Пт., черв.
Трансормація Бізнесу

Податок на прибуток можуть замінити податком на виведений капітал

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Національна рада реформ розгляне питання введення в Україні податку на виведений капітал (ПнВК) на заміну податку на прибуток.

Про це повідомив глава виконавчого комітету Національної ради реформ при президенті України Міхеіл Саакашвілі, передає «Інтерфакс-Україна».

«Ми маємо намір його на Нацраді реформ пройти. Ми хочемо його обов'язково ввести... Це перший крок», — сказав Саакашвілі.

При цьому він розкритикував варіант з обмеженого введення ПнВК, оскільки, на його думку, це тільки сприятиме маніпуляціям.

Саакашвілі також зазначив, що одним із напрямів податкової реформи повинна стати передача повноважень з розслідування фінансових злочинів окремому органу.

За його словами, відповідний законопроект вже підготовлений.

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