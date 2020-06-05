Зеленський хоче скасувати візи для іноземних туристів

Міністерство закордонних справ розгляне можливість лібералізації візового режиму для іноземців, які відвідують Україну з туристичною метою.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив на зустрічі з представниками туристичної галузі під час робочої поїздки до Хмельницької області.

На його думку, скасувати візи можна для громадян Китаю, Австралії, Нової Зеландії чи арабських країн, які приїздять в Україну як туристи.

«Треба лібералізувати візову політику: якщо країни скасовують візи для українців, які приїжджають до них, – ми для них скасовуємо. Нам треба конкурувати за туриста», – сказав Зеленський.

Президент закликав представників галузі разом попрацювати над тим, щоб зацікавити іноземних туристів відвідати унікальні місця в нашій країні.

«Є речі в Україні, яких немає в інших країнах, на які хочеться подивитися й показати їх західному туристу. Що ми можемо зробити просто цього літа, щоб привабити іноземного, західного туриста, який привозить гроші?» – зазначив він.

Раніше зазначалося, що, за оцінками туроператорів, іноземець за день витрачає 120-150 доларів і в середньому перебуває в Україні три-чотири дні.

Зеленський також наголосив, що наразі через пандемію коронавірусу та закриття кордонів з’явилися можливості для розвитку внутрішнього туризму, і українська влада має намір працювати над збільшенням туристичної привабливості України.

«Через коронавірус ми бачимо, що внутрішній туризм в Україні може бути дуже популярним. Питання – що може зробити влада для внутрішнього туризму», – зауважив він.

Президент запропонував визначити в кожній області України «туристичний магніт» – об’єкт, який могли б розвивати влада та бізнес, щоб привабити туристів.

Представники туристичної галузі зазначили, що сьогодні справді відкрилося безпрецедентне вікно можливостей для розвитку внутрішнього туризму. Але часу для цього обмаль.

Також представники галузі зазначили, що в нашій країні обмаль хороших готелів, і доцільним було б запровадження цільових пільгових кредитів під будівництво готелів та резортів. Також порушувалося питання запровадження пільгової ставки ПДВ для туристичної галузі.