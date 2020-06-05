Плани надходжень від митниці і податкової втричі зменшили після звільнення Нефьодова і Верланова — KSE

Після значного недовиконання надходжень у перші місяці 2020 року, в травні план за надходженнями було виконано на 97,8%. А план з податкових надходжень - навіть перевиконано на 3,57 млрд грн (на 9%).

Про це повідомляє у своєму телеграм-каналі Центр аналізу публічних фінансів Київської школи економіки (KSE) з посиланням на перші дані про виконання державного бюджету у травні, оприлюднені Мінфіном та Державним казначейством.

Зазначається, що напередодні екс-керівники податкової та митниці Сергій Верланов та Максим Нефьодов заявили, що таке виконання плану стало можливим лише через перегляд Мінфіном планів за надходженнями.

«Це правда. Аналіз двох версій розпису, які є у розпорядженні Центру аналізу публічних фінансів — в січні та в квітні 2020 року — говорить про значні зміни саме в планових помісячних показниках бюджету на квітень та травень. В квітні план за надходженнями за загальним фондом держбюджету було збільшено Мінфіном на 42 млрд грн (або на 65%), а план на травень, навпаки, - зменшено вдвічі», — пишуть аналітики Центру.

Згідно з повідомленням KSE, ключова зміна — у плані неподаткових надходжень: кошти, які мали надійти від Нацбанку у травні, Мінфін «посунув» у графіку на квітень.

«Але важлива зміна відбулась і в частині плану за податками: починаючи з травня, плани по збору податкових надходжень (включаючи платежі з митниці) зменшилися щонайменше на третину. План податкових надходжень на травень зменшено на 27 млрд грн (31%). План на червень - на 18 млрд грн (30%), на липень — на 17 млрд грн (27%)», — пишуть у KSE.

Проте, аналітики наголошують, що ці зміни цілком логічні. 13 квітня парламент проголосував за зміни до Закону про державний бюджет, якими доходи бюджету було зменшено на 120 млрд грн. У тому числі план податкових надходжень на 143 млрд грн. Видатки ж натомість було збільшено на 82,4 млрд грн за рахунок нарощування планового дефіциту втричі — до майже 300 млрд грн. Саме ці зміни і було відображено в переглянутому розписі бюджету.

Щоправда, на думку експертів, зменшення плану по податках Мінфін цілком міг запровадити ще в квітні, а не чекати травня, та нового керівника митниці.

Крім того, просто за рахунок зменшення плану по доходам бюджету в середньому на третину, починаючи з травня податковій та митниці буде значно легше звітувати про успішне виконання планів протягом решти року.

«При цьому фактичні надходження до бюджету за 5 місяців 2020 року лише в лютому та березні були вищими, ніж торік. А в січні, квітні та травні — значно нижчі, й з квітня розрив значно виріс», — підсумували у KSE.