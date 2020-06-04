Аеропорт «Хмельницький» переобладнають на вантажний хаб

Аеропорт «Хмельницький», який уже більше 20 років не працює, переобладнають на вантажний хаб.

Про це заявив голова Хмельницької облдержадміністрації Дмитро Габінет під час зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським, під час його робочої поїздки на Хмельниччину.

За словами Дмитра Габінета, оскільки аеропорт є поблизу у Вінниці, то місцевий аеропорт зараз розглядається як вантажний хаб. Інфраструктурно його місце розташування є дуже вдалим, і злітно-посадкова смуга, довжиною у 2,2 тис. метрів, дозволяє приймати вантажні літаки.

Для реконструкції злітно-посадкової смуги необхідно 1,5 млрд грн. Поки що місцевих коштів вистачить лише на проектну документацію. Вона вартуватиме близько 20 млн грн. Проект зможуть підготувати до березня 2021 року. Тоді можна буде розпочати реконструкцію. За попередніми розрахунками, будівництво може тривати до 2 років.

Дмитро Габінет зазначив, що можна залучити інвестиції бізнесу. Наприклад, «Нової пошти» та мережі супермаркетів «АТБ», остання просить у Хмельницькому землю під логістичний хаб.

Президент запропонував обговорити питання реконструкції аеропорту з логістичними компаніями, які зацікавлені в авіаперевезеннях.

«Може бути міжнародний вантажний коридор», – сказав він.