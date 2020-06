Жорсткий карантин можуть повернути вже у червні — KSE

Про це свідчать дані епідеміологічної моделі, яку розробила Київська школа економіки (KSE).

Епідеміологічна модель KSE демонструє, що критичним для визначення строків та «жорсткості» карантину, а також прогнозів щодо кількості померлих є питання сезонності.

Модель включає 3 типи сценаріїв. При «жовтому» сценарії існує помірна сезонність, передача (або активність) вірусу знижується на 21%, при «чорному» сценарії сезонний вплив відсутній. «Зелений» сценарій із сильною сезонністю передбачає до 60% зменшення передачі вірусу.

Зазначається, що поширення захворюваності на COVID-19 в Україні відповідає «жовтому» і «чорному» сценаріям. Зелений сценарій наразі не спостерігається.

Разом з Україною, світ також може увійти у новий пік захворюваності, не вийшовши із попереднього, адже сезонність у різних країнах не співпадає у часі.

«Ймовірність повернення більш жорсткого карантину – висока. Чи дійсно карантин повернеться – буде залежати від рішень Уряду. Однак людям та бізнесу варто готуватися до цього вже сьогодні», – наголосив президент Київської школи економіки Тимофій Милованов.

За даними моделі, загальна кількість випадків наразі складає близько 100 тисяч осіб проти 25 тисяч офіційно підтверджених. Україна виявляє нові випадки співставно з Китаєм в його період спалаху захворювання – 31%.

Зазначається також, що за жовтим і чорним сценаріями прогнозується від 2 до 7,5 тисяч померлих станом на кінець 2020.

У зв’язку з цим Київська школа економіки рекомендує:

зменшити поточне значення метрики інцидентності (загальна кількість випадків за останні 7 днів) на 30%: 8 замість 12 осіб на 100,000 населення. Це дозволить зменшити смертність на чверть за співставного послаблення карантинних заходів.

до існуючих метрик послаблення/повернення карантинних заходів рекомендується додати показник відслідковування динаміки та втричі знизити мінімальний період між поверненнями етапів карантинних заходів. Це дозволить вчасно реагувати на спалахи захворюваності.

за умов зеленого сценарію, на початку нової хвилі захворюваності восени рекомендується вводити карантин одразу у повному обсязі через стрімке зростання нових випадків після великої стримуючої сезонності. Поточні метрики карантинних заходів є недостатньо «швидкими» для вчасного стримування стрімкого розповсюдження захворюваності.

Довідково : Модель Київської школи економіки розроблена на основі відомої SEIR-моделі, що описує динаміку перебігу захворювання в чотирьох групах: S – чутливі (їх можуть заражати), E – в інкубаційному періоді (заражені, але ще не заражають), I – заразні (заражені і заражають інших), та R – ті, які «випали» з трьох попередніх груп (це або одужавші, або померлі, або ізольовані, що продовжують хворіти). При цьому, базова SEIR-модель була значно розширена аналітиками KSE Institute під українські реалії, включаючи понад 20 різних клінічних, статистичних, ресурсних та інших параметрів. Вхідні дані моделі включають адаптовані дані з України, Китаю, Німеччини, лайнеру Diamond Princess, а також останні дослідження щодо COVID-19 від World Health Organization, Centers for Disease Control and Prevention, Imperial College London, University of Oxford, Harvard T.H. Chan School of Public Health та інших міжнародних організацій.