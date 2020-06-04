Жорсткий карантин можуть повернути вже у червні — KSE

Повернення більш жорсткого карантину ймовірне вже у червні.
Про це свідчать дані епідеміологічної моделі, яку розробила Київська школа економіки (KSE).
Епідеміологічна модель KSE демонструє, що критичним для визначення строків та «жорсткості» карантину, а також прогнозів щодо кількості померлих є питання сезонності.
Модель включає 3 типи сценаріїв. При «жовтому» сценарії існує помірна сезонність, передача (або активність) вірусу знижується на 21%, при «чорному» сценарії сезонний вплив відсутній. «Зелений» сценарій із сильною сезонністю передбачає до 60% зменшення передачі вірусу.
Зазначається, що поширення захворюваності на COVID-19 в Україні відповідає «жовтому» і «чорному» сценаріям. Зелений сценарій наразі не спостерігається.
Разом з Україною, світ також може увійти у новий пік захворюваності, не вийшовши із попереднього, адже сезонність у різних країнах не співпадає у часі.
«Ймовірність повернення більш жорсткого карантину – висока. Чи дійсно карантин повернеться – буде залежати від рішень Уряду. Однак людям та бізнесу варто готуватися до цього вже сьогодні», – наголосив президент Київської школи економіки Тимофій Милованов.
За даними моделі, загальна кількість випадків наразі складає близько 100 тисяч осіб проти 25 тисяч офіційно підтверджених. Україна виявляє нові випадки співставно з Китаєм в його період спалаху захворювання – 31%.
Зазначається також, що за жовтим і чорним сценаріями прогнозується від 2 до 7,5 тисяч померлих станом на кінець 2020.
У зв’язку з цим Київська школа економіки рекомендує:
- зменшити поточне значення метрики інцидентності (загальна кількість випадків за останні 7 днів) на 30%: 8 замість 12 осіб на 100,000 населення. Це дозволить зменшити смертність на чверть за співставного послаблення карантинних заходів.
- до існуючих метрик послаблення/повернення карантинних заходів рекомендується додати показник відслідковування динаміки та втричі знизити мінімальний період між поверненнями етапів карантинних заходів. Це дозволить вчасно реагувати на спалахи захворюваності.
- за умов зеленого сценарію, на початку нової хвилі захворюваності восени рекомендується вводити карантин одразу у повному обсязі через стрімке зростання нових випадків після великої стримуючої сезонності. Поточні метрики карантинних заходів є недостатньо «швидкими» для вчасного стримування стрімкого розповсюдження захворюваності.
Довідково : Модель Київської школи економіки розроблена на основі відомої SEIR-моделі, що описує динаміку перебігу захворювання в чотирьох групах: S – чутливі (їх можуть заражати), E – в інкубаційному періоді (заражені, але ще не заражають), I – заразні (заражені і заражають інших), та R – ті, які «випали» з трьох попередніх груп (це або одужавші, або померлі, або ізольовані, що продовжують хворіти). При цьому, базова SEIR-модель була значно розширена аналітиками KSE Institute під українські реалії, включаючи понад 20 різних клінічних, статистичних, ресурсних та інших параметрів. Вхідні дані моделі включають адаптовані дані з України, Китаю, Німеччини, лайнеру Diamond Princess, а також останні дослідження щодо COVID-19 від World Health Organization, Centers for Disease Control and Prevention, Imperial College London, University of Oxford, Harvard T.H. Chan School of Public Health та інших міжнародних організацій.