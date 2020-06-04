Український інститут майбутнього пропонує створити окрему категорію ФОП для контрабандистів

Проблему контрабанди, яка стала частиною економіки деяких регіонів, неможливо розв’язати репресивними заходами. Проте її можна перетворити на легальну торгівлею, не зупиняючи при цьому економічну діяльність цілих регіонів.

Про це повідомив експерт програми «Міжнародна і внутрішня політика» Українського інституту майбутнього (UIF) Ігор Тишкевич, передає УНІАН.

За підрахунками UIF, загальні обсяги контрабанди на вивезення і ввезення в Україну складають близько $12 млрд щорічно. У зв'язку з цим державна політика має бути спрямована на розвиток прикордонної торгівлі й стимулювати виведення контрабандних потоків з тіні.

За словами Тишкевича, на прикордонних територіях масштаб проблеми контрабанди особливо очевидний. Таких територій налічується в Україні — 15, кожна відрізняється по структурі економіки, зайнятості, розвитку інфраструктури.

«У частині регіонів контрабанда є єдиним, крім бюджетної сфери, засобом заробітку. Прикордонна торгівля дає ресурси регіонам. Репресивними заходами неможливо розв'язати проблему, яка стала частиною місцевої економіки, соціальних відносин і навіть політики. Пропонуючи посилення відповідальності, державі необхідно думати про компенсатори. Хоча б про створення нових робочих місць», — зазначив він.

Для покращення ситуації з контрабандою в країні, Тишкевич запропонував спробувати легалізувати хоча б частину тіньових потоків та отримати додаткове джерело наповнення бюджету.

«Такий формат можна реалізувати, наприклад, за допомогою створення нової категорії фізосіб-підприємців, які можуть ввозити певну кількість товару для подальшої реалізації на території країни зі сплатою менших ставок митних мит. Податкове навантаження на цю групу, природно, повинна бути більше, ніж на інші групи ФОП. Одночасно з цим посилюються норми провезення та огляду для інших категорій перевізників», — говорить експерт.

Він зазначив, що таким чином держава зможе посилити контроль на кордоні, а також запропонувати людям альтернативу і вивести з тіні контрабандні потоки товарів.

«Отримуємо тимчасовий компенсаторний механізм у результаті введення в легальні рамки частини торговців, які реалізують контрабанду», — підсумував Тишкевич.