Держкомпанія отримала замовлення на ремонт літаків для Пакистану на $30 млн

Державну компанію «Укрспецекспорт», що входить до складу державного концерну «Укроборонпром», оголошено переможцем багатомільйонного тендеру на ремонт літака-заправника Іл-78.

Про це йдеться на сайті ДК «Укроборонпром».

За результатами тендеру «Укрспецекспорт» уклала з Управлінням закупок Військово-повітряних Сил Пакистану контракт на ремонт військових літаків. Роботи за контрактом виконуватиме ДП «Миколаївський авіаремонтний завод».

Також українська сторона отримала підтвердження намірів військово-повітряних сил Пакистану укласти наступний пакет контрактів на капітальний ремонт ще двох літаків-заправників за результатами виконання першого контракту.

Загальний обсяг програми ремонту і модернізації літаків-заправників Іл-78 пакистанських ВПС становитиме понад $30 млн.

«Реалізація вказаних контрактів дозволить завантажити роботою українське авіаремонтне підприємство та забезпечить надходження в Україну валютної виручки», – говорить директор ДК «Укрспецекспорт» Вадим Ноздря.

Іл-78 (за кодифікацією НАТО — Midas) — призначений для дозаправки у повітрі військових літаків. Також може використовуватися як військово-транспортний літак.

У квітні 2020 року державна компанія «Укрспецекспорт», що входить до складу поставила радіолокаційну техніку іноземному замовнику та партію бойових машин піхоти БМП-1 для потреб Збройних Сил України.