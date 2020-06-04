Американська Freedom Holding придбає 20% Української біржі

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку погодила участь Freedom Holding в капіталі «Української біржі».

Про це йдеться у повідомленні на сайті «Української біржі».

Згідно з повідомленням, 3 червня НКЦПФР погодила набуття компанією Freedom Holding Corp. 20% акцій професійного учасника фондового ринку — Української біржі.

Freedom Holding Corp. зареєстрована в США та є материнською компанією ТОВ «Фрідом фінанс Україна» — професійного учасника ринку цінних паперів.

Голова правління «Української біржі» Артемій Єршов зазначив, що входження в капітал біржі потужного іноземного акціонера в нинішній непростий не тільки для України, а й для світу час, є дуже позитивним сигналом для фондового ринку нашої країни.

«Це говорить про те, що не тільки місцеві гравці, але і системні міжнародні інвестори бачать хороший потенціал в ринку і вірять в швидке відновлення української економіки», — сказав Єршов.

Він також висловив впевненість, що наявність нового акціонера дозволить «Українській біржі» швидше вийти на новий етап розвитку.

«Freedom Holding Corp. активно реалізовує стратегію розвитку в Україні. Для нас це дуже важливий етап, який в подальшому дозволить запропонувати стратегічні інвестиційні можливості для українських інвесторів. «Фрідом фінанс Україна» планує зайняти лідируючі позиції, як професійний торговець цінними паперами на фондовому ринку України. Ми зацікавлені в розвитку ринку, підтримки інфраструктури, в розвитку строкових контрактів (ф'ючерсів) та інших похідних фінансових інструментів», — зазначає генеральний директор «Фрідом Фінанс Україна» Марина Машковська.

Нагадаємо, «Українська біржа» — провідний організований ринок акцій і строкових контрактів в Україні. Торги на біржі стартували у березні 2009 року. З перших місяців існування вона стала технологічним лідером фондового ринку України — першою запустила торги в режимі «ринок заявок», інтернет-трейдинг, угоди репо, центрального контрагента та строкового ринку.