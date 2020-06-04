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05
Пт., черв.
Трансормація Бізнесу

Кількість українських заробітчан у Польщі за місяць зросла втричі

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Кількість українських робітників у Польщі збільшилася у три рази всього за місяць.

Про це повідомляє УНН із посиланням на видання Rzeczpospolita.

Згідно з даними штабу прикордонної служби Республіки Польща, тоді як у квітні до Польщі прибуло менше 34 тисяч українських заробітчан, у травні їх кількість майже потроїлася — до 94 тисяч.

«У сфері логістики і агропродовольчої галузі попит на співробітників з-за кордону більш ніж на 20% вищий, ніж рік тому», — зазначає президент агентства з працевлаштування EWL Анджей Коркус, додавши, що в умовах пандемії ресторанна і готельна індустрія скоротилася до мінімуму.

За словами президента агентства Personnel Service Кшиштофа Інглота, наразі у Польщі на 300-400 тисяч українців менше, ніж рік тому. Це є результатом хвилі їх повернення в Україну у перші тижні пандемії, а також утрудненого припливу сезонних робітників.

Крім того за словами Інглота, вартість приїзду працівників з України зараз в три рази вища, ніж рік тому. Повідомляється, що його агентство залучає 150-300 українців на тиждень для роботи у харчовій промисловості, логістиці та виробництві побутової техніки. Воно покриває витрати на прибуття і обов'язковий 14-денний карантин.

А агентство Gremi Personal з травня навіть організовує чартерні рейси для співробітників з України.

Польща логістика сільське господарство заробітчани