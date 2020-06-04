Апеляційний суд скасував рішення про затримання і утримання під вартою Жеваго

Київський апеляційний суд 25 травня 2020 року скасував рішення про затримання і утримання під вартою Костянтина Жеваго, прийняте Печерським районним судом м. Києва на початку грудня 2019 року.

Про це повідомили у прес-службі бізнесмена.

«Рішенням апеляційної інстанції встановлено, що Жеваго не перебував і не перебуває в міжнародному розшуку, не ховався і не переховується від органів досудового розслідування і суду, а також те, що відсутні правові підстави для взяття Жеваго під варту», — сказано у повідомленні.

За словами юридичного консультанта-адвоката Жеваго, суддя Печерського районного суду м. Києва, яка у грудні винесла постанову про тримання Жеваго під вартою, зараз сама знаходиться на лаві підсудних через це рішення. Чергове засідання у її справі №757 / 17434/15-к відбудеться 11.06.2020 року о 14:30 в Шевченківському районному суді м. Києва.

Нагадаємо, Костянтин Жеваго був депутатом Верховної Ради з третього по восьме скликання. Його підозрюють у причетності до розтрати і легалізації 2,5 млрд грн банку «Фінанси та Кредит», де він був бенефіциаром.

За даними Держбюро розслідувань, офшорна компанія у 2007-2014 рр. відкрила кредитні лінії в іноземних банках, а банк «Фінанси і кредит» поручився за неї перед іноземними банками заставою у понад $113 млн. У 2015 році іноземні банки стягнули з рахунків «Фінанси і кредит» ці гроші. Заставу вони списали одразу після того, як банк оголосили неплатоспроможним.

11 жовтня 2019 року в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі повідомили, що детективи Національного антикорупційного бюро за погодженням антикорупційних прокурорів повідомили про ще одну підозру Жеваго щодо внесення недостовірних відомостей в декларації. Розслідування детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП здійснюють з 2017 року.

У жовтні 2019-го Жеваго з власної ініціативи тимчасово відсторонився від посади генерального директора компанії Ferrexpo, де він є ключовим акціонером. На сьогоднішній день він залишається у Раді директорів у якості незалежного незалежного невиконавчого члена.