Ринок імпортованих вживаних авто в Україні виріс на 28%

Після відновлення повноцінної роботи сервісних центрів, в Україні відновилися реєстрації вживаних легкових автомобілів, ввезених з-за кордону. У травні понад 30,6 тис. таких автомобілів отримали українські реєстраційні номери.

Про це повідомляє сайт «Укравтопрому».

У порівнянні з травнем 2019 року реєстрації імпортованого легкового секонд-хенду виросли на 28% і перевищили реєстрації нових машин у 5,2 рази.

Вибираючи вживану іномарку, українці частіше віддавали перевагу автомобілям з бензиновими двигунами. Минулого місяця такі автомобілі охопили 64% первинних реєстрацій імпортованих авто з пробігом. У той же час, частка дизельних авто склала 21%, автомобілів з ГБО – близько 10%, на електромобілі та гібриди припало 5%.

Що стосується найпопулярніших моделей серед легкових авто, що перейшли на українські номери, то в травні ними були: VOLKSWAGEN Passat – 1457 шт., NISSAN Rogue – 1225 шт., FORD Focus – 1202 шт., VOLKSWAGEN Jetta – 1132 шт. і RENAULT Megane – 1062 шт.

Усього за п’ять місяців з початку року українські номери отримали 110,2 тис. легкових авто, що були в експлуатації, проти 29,8 тис. одиниць нових легковиків.