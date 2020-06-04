Український ринок інтернет-реклами за останні 4 роки мав найкращу у Європі динаміку зростання

Про це свідчать результати дослідженням про ринок інтернет-реклами AdEx Benchmark 2019, пише «Новое время».

Згідно зі звітом Європейського Бюро інтерактивної реклами (IAB Europe), за підсумками 2019 року обсяг європейського ринку інтернет-реклами перевищив 64 млрд євро і виріс на 12,3% в порівнянні з 2018 роком. У десятці лідерів за динамікою зростання ринку за останні чотири роки — дев’ять країн Центральної та Східної Європи. Перше місце за цим показником посіла Україна з мультиплікатором 2.09.

За обсягом зростання витрат на інтернет-рекламу за останній рік Україна виросла на 28%, трохи поступившись Сербії, яка за аналогічний період зросла на 28,4%. Також до п’ятірки лідерів увійшли Білорусь (25,2%), Хорватія (22,3%) і Туреччина (19,1%).

Країни Центральної та Східної Європи також виявилися серед лідерів по зростанню витрат на пошукову рекламу. За цим показником Україна виросла на 35,1% в порівнянні з минулим роком і опинилася на другому місці за динамікою зростання. Найпомітніше зросла Білорусь, де витрати на цей вид реклами виросли на 36,4%. На третьому місці опинилася Сербія (26,4%), на четвертому — Хорватія (24,7%), на п’ятому — Чехія (23%).

За даними звіту AdEx Benchmark 2018, об'єм ринку інтернет-реклами в Україні в 2018 році склав 475 млн євро. Цей показник був 19-м серед європейських країн. За об'ємом ринку Україна випереджала Угорщину, Словаччину та Білорусь.

Відзначається, що минулий рік став першим, коли ринок онлайн-реклами вперше перевершив інші медіа. Ринок реклами в інших медіа автори звіту оцінили в 63,7 млрд євро.

Також автори звіту з’ясували, що в 2019 році мобільна реклама вперше перевершила десктопну. Відзначається зростання частки відео-реклами, яка виросла на 30% до майже 10 млрд євро. Такий помітний ріст відбувся, в тому числі і за рахунок out-stream video (відеореклами для мобільних пристроїв).

У зв’язку з пандемією коронавірусу аналітики очікують скорочення європейського рекламного ринку на 16,3% для (включаючи Великобританію). Водночас очікується, що онлайн-рекламу економічний спад торкнеться меншою мірою, і витрати на неї скоротяться на 5,5%, в порівнянні з більш сильним скороченням на 21,3% для інших медіа.