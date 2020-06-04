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04
Чт., черв.
Трансормація Бізнесу

Instagram додав функцію замовлення їжі для сторінок ресторанів

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Соцмережа Instagram запустила в Україні нову функцію для підтримки місцевого бізнесу. Відтепер в Instagram можна замовляти їжу.

Про це повідомляє сайт iTech.ua.

Instagram дозволив ресторанам додавати кнопку для замовлення їжі на сторінки своїх профілів. Для замовлення їжі в Instagram користувачам потрібно натиснути на кнопку замовлення або спеціальний стікер для cторіс «Замовлення їжі». Після цього відкриється сайт партнера по доставці їжі, де залишиться оформити і сплатити замовлення.

Користувачі можуть ділитися cторіс ресторанів і кафе, тим самим привертаючи увагу своїх підписників до вподобаного закладу.

Нові функції Instagram запущені в рамках ініціатив соцмережі з підтримки малого бізнесу.

Як повідомили в Instagram, нововведення повинні допомогти продовольчому та ресторанному бізнесу отримати підтримку від своїх клієнтів.

Детальніше про налаштування функції замовлення їжі в Instagram можна дізнатися на сайті соцмережі.

ресторанний бізнес соціальна мережа Instagram