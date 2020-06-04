МВФ включив розгляд питання про нову кредитну програму для України в календар

Це зазначено у календарі ради директорів МВФ.

Згідно з календарем, рада директорів МВФ розгляне питання щодо України 9 червня.

Раніше повідомлялося, що Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль очікує перший транш від Міжнародного валютного фонду у розмірі $1,9 млрд у червні цього року, другий — у розмірі $1,6 млрд восени 2020 року, третій — у розмірі $1,5 млрд у 2021 році.

Як повідомляв БІЗНЕС, стало відомо на які рішення українського уряду очікує МВФ у разі схвалення нової кредитної програми у розмірі $5 млрд.