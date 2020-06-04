Через карантин кілька ресторанів Борисова можуть закритися

Про це повідомив засновник мережі Дмитро Борисов, передають «Українські Новини».

«На жаль, не всі відкриються. Поки ми не знаємо, коли відкриємося, тому кожен день у нас нова вступна. Якщо буде все добре і найближчим часом нас відкриють, то постраждають 2-3 заклади», — сказав він.

За словами Борисова, це пов'язано з відносинами з орендодавцями, оскільки при відвідуванні гостей в кількості 20-30% докарантинного рівня ресторан не зможе виконувати взяті на себе зобов'язання.

Він зазначив, що для його мережі легше зафіксувати багатомільйонні збитки від проінвестованих коштів у ці заклади, ніж накопичувати борги, оплачуючи оренду і чекаючи, що через рік відвідуваність зросте до 50% докарантинного рівня.

Також Борисов заявив, що на сьогодні з урахуванням жорстких обмежень до роботи літніх майданчиків ресторанів, відвідуваність становить в середньому третину посадочних місць, які займали до карантину.

«Сім'я ресторанів Дмитра Борисова» об'єднує класичні ресторани Chicken Kyiv, «Канапа», «Ватра», «Oxota na Ovets», «Борсук», «Любчик» і smart casual ресторани (категорія закладів з цінами близько 1 євро за всі позиції в меню) Mushlya, DOGZ & BURGERZ, PINZARELLA, БПШ, «Білий Налив», «Бутерброд-бар», Philadelphia Roll & Bowl.

Зараз заклади мережі працюють у 13 містах України.

Як раніше повідомляв БІЗНЕС, Кабінет міністрів України визначив дату, коли ресторани зможуть відновити свою роботу повноцінно.