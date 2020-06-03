Сервіс доставки їжі Menu.ua/ Eda.ua згортає свій український проект

Про це в інтерв’ю порталу Retailers розповів власник компанії Ваган Керабян.

За його словами, рада директорів вирішила зупинити інвестиції в Україну і зараз розглядає можливість закриття компанії або її продаж. На даний момент сума боргу Menu.ua перед партнерами становить $220 тисяч.

Міжнародний сервіс Menu Group, що вже працював на ринках Вірменії, Грузії та Білорусі, в кінці червня 2019 року вийшов в Україну, «купивши» Eda.ua за близько $1 млн шляхом обміну акцій. На той момент eda.ua надавала послуги доставки їжі з понад 1500 ресторанів 29-ти міст України. Після перезапуску сервісу, доставку замовлень кур’єри Menu.ua почали восени в Києві, а вже в кінці зими 2020 го служба стала доступна й у Дніпрі. За словами власника бренду, кількість партнерів ресторанів в цих двох містах була близько 200, а сервіс займав 1% ринку доставки готової їжі.

Як розповідає Ваган Керабян, інвестиції в розвиток Eda.ua і Menu.ua склали більше $1,5 млн. Сюди входять також витрати на погашення боргів, які були у Eda.ua. Незважаючи на такі вкладення, компанія була збитковою – щомісяця інвестиції в зростання бізнесу становили більше $100 000.

Ще одним ударом, крім хронічної збитковості, для компанії стала пандемія коронавірусу, коли стало ясно, що у власників немає необхідних ресурсів для подальшого розвитку в Україні. Незважаючи на зростання замовлень в період карантину, на точку беззбитковості Menu.ua так і не вийшла, більше того – сформувався борг перед ресторанами на загальну суму в $220 тисяч.

Тепер в Menu Group розглядають варіант остаточного закриття проекту або його продажу. Але поки будь-якої конкретики Ваган Керабян уникає, згадавши лише, що з приводу продажу сервісу спілкувалися з 30-ма потенційними покупцями, а з 3-4 переговори вийшли на фінішну пряму.

«Потенційні покупці – це супер-гучні імена, стратегічні інвестори, що працюють в Україні. Всі ці компанії хочуть стати е-commerce-гравцями. Імен розголошувати не можу, але серед них – одна з найбільших мереж супермаркетів в Україні. Якщо угода відбудеться, то на ринку України з’явиться третій, досить сильний гравець в сегменті доставки їжі», – розповів підприємець.

У будь-якому випадку, повернути всі вкладені в розвиток компанії кошти він не сподівається. Коментуючи причини невдачі Menu в Україні, він зазначив, що крім кризи, пов’язаної із коронавірусом, сказалася зірвана угода із залучення $15 млн інвестицій, ставка на зростання бізнесу, а не на якнайшвидше досягнення операційної прибутковості, а також недостатнє знання локального ринку. У підсумку, крім України, Menu Group закриває і свій грузинський підрозділ, залишаючись тільки на ринках Вірменії та Білорусі.

Нагадаємо, раніше сервіс з доставки їжі Uber Eats заявив, що з 3 червня припиняє свою діяльність в Україні.