Штурман фінансів: чому роль CFO посилюється…

Дмитро Алєєв

Освітня форма: П'ять трендів ринку бізнес-освіти…

Алевтина Кудінова

Подушка безпеки: переваги фонду гарантування кредитів…

Богдан Яськів

ПрОтруєння: Чому Україна не може утилізувати…

Наталія Колос

Питання виживання: влада має стати справедливим…

Віталій Антонов

Благо і шкода: Про нові норми…

Анна Замазєєва

Подвійна гра: Традиційні офіси та коворкінги…

Вікторія Горулько

Пусті обіцянки: Чому антикризова підтримка бізнесу…

Галина Хейло

Не стій під стрілою: будівельникам просто…

Андрій Рижиков

03
Ср., черв.
Трансормація Бізнесу

Оренда держ- і коммайна відбуватиметься виключно через електронні аукціони

Новини
Налаштування
  • Дуже маленький Маленький Стандартний Збільшений Великий
  • Стандартний Helvetica Segoe Georgia Times

Кабінет міністрів України затвердив новий Порядок передачі державного та комунального майна в оренду. Відповідну постанову прийнято з доопрацюванням протягом 3-х днів.

Про це повідомляє офіційний сайт Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Відповідно до нового механізму передача майна в оренду відбуватиметься виключно через електронну торгову систему. Обов’язковим також буде оприлюднення інформації за результатами аукціону та запровадження онлайн-моніторингу.

Зазначається, що цим рішенням уряд хоче підвищити ефективність орендних відносин, спростити та осучаснити процедуру оренди, забезпечити рівний доступ усіх зацікавлених потенційних орендарів до майна, запобігти зловживанням та посилити громадський контроль у цій сфері.

«Проведення ефективних, прозорих аукціонів забезпечить збільшення надходжень до державного та місцевого бюджетів. В свою чергу, це сприятиме розвитку ринкового середовища і, як наслідок, збільшенню кількості робочих місць та самозайнятості населення», — зазначив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко.

Дія нового Порядку поширюється на передачу в оренду державного та комунального майна, що знаходиться на балансі державних та комунальних підприємств, державних та місцевих органів, Національної та галузевих академій наук, тощо.

Кабмін Мінекономрозвитку оренда Ігор Петрашко електронний аукціон