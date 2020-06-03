Оренда держ- і коммайна відбуватиметься виключно через електронні аукціони

Кабінет міністрів України затвердив новий Порядок передачі державного та комунального майна в оренду. Відповідну постанову прийнято з доопрацюванням протягом 3-х днів.

Про це повідомляє офіційний сайт Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Відповідно до нового механізму передача майна в оренду відбуватиметься виключно через електронну торгову систему. Обов’язковим також буде оприлюднення інформації за результатами аукціону та запровадження онлайн-моніторингу.

Зазначається, що цим рішенням уряд хоче підвищити ефективність орендних відносин, спростити та осучаснити процедуру оренди, забезпечити рівний доступ усіх зацікавлених потенційних орендарів до майна, запобігти зловживанням та посилити громадський контроль у цій сфері.

«Проведення ефективних, прозорих аукціонів забезпечить збільшення надходжень до державного та місцевого бюджетів. В свою чергу, це сприятиме розвитку ринкового середовища і, як наслідок, збільшенню кількості робочих місць та самозайнятості населення», — зазначив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко.

Дія нового Порядку поширюється на передачу в оренду державного та комунального майна, що знаходиться на балансі державних та комунальних підприємств, державних та місцевих органів, Національної та галузевих академій наук, тощо.