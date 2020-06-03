Штурман фінансів: чому роль CFO посилюється…

Дмитро Алєєв

Освітня форма: П'ять трендів ринку бізнес-освіти…

Алевтина Кудінова

Подушка безпеки: переваги фонду гарантування кредитів…

Богдан Яськів

ПрОтруєння: Чому Україна не може утилізувати…

Наталія Колос

Питання виживання: влада має стати справедливим…

Віталій Антонов

Благо і шкода: Про нові норми…

Анна Замазєєва

Подвійна гра: Традиційні офіси та коворкінги…

Вікторія Горулько

Пусті обіцянки: Чому антикризова підтримка бізнесу…

Галина Хейло

Не стій під стрілою: будівельникам просто…

Андрій Рижиков

03
Ср., черв.
Трансормація Бізнесу

Український бізнес просить узаконити торгівлю ліками онлайн

Новини
Налаштування
  • Дуже маленький Маленький Стандартний Збільшений Великий
  • Стандартний Helvetica Segoe Georgia Times

Спілка українських підприємців просить уряд узаконити торгівлю лікарськими засобами онлайн.

Про це йдеться у повідомленні Спілки на її сайті.

Зокрема, зазначається, що попри офіційну заборону торгівлі лікарськими засобами онлайн, цей ринок в Україні все рівно розвивається і зростає поза правовим полем. У такому випадку споживачі є більш вразливими до придбання підробок, а захист їхніх прав значно ускладнюється.

У Спілці зазначають, що тимчасовий дозвіл українського уряду на дистанційну торгівлю ліками та супутніми товарами в період карантину (Постанова КМУ № 220) показав актуальність такої ініціативи.

«Підсумки роботи операторів поштової доставки лікарських засобів з аптек і онлайн-магазинів під час карантину демонструють великий попит споживачів на цю послугу. Оператори поштового зв’язку разом з низкою аптечних мереж упродовж останніх двох місяців створили сервіс, який дозволяє швидко і зручно замовляти онлайн потрібні лікарські засоби і отримувати їх, залишаючись вдома. Існує високий попит цього сервісу у невеликих селах і селищах, де люди не мають доступу до якісної медицини та ліків», — йдеться у повідомленні.

Більше того, дистанційна торгівля лікарськими засобами та їх адресна доставка кур’єрськими службами передбачена статтею Директивами 2001/83/ЄС Європейського Парламенту та Ради ЄС від 06.11.2001 «Про звід законів Співтовариства щодо лікарських засобів для людини» і не має прямої заборони у США.

У зв’язку з цим у СУП пропонують дозволити можливість дистанційної реалізації ліків на постійній основі. На думку учасників спільноти, це дозволить:

  • підвищити рівень доступності лікарських засобів та надати громадянам можливості заощадити кошти та час при їх придбанні;
  • надати виробникам та продавцям лікарських засобів додаткові можливості для оптимізації мережі продажу ліків;
  • підвищити конкуренцію між підприємствами, які займаються роздрібною торгівлею лікарськими засобами.
Кабмін торгівля лікарські препарати карантин СУП аптеки