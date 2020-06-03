Український бізнес просить узаконити торгівлю ліками онлайн

Про це йдеться у повідомленні Спілки на її сайті.

Зокрема, зазначається, що попри офіційну заборону торгівлі лікарськими засобами онлайн, цей ринок в Україні все рівно розвивається і зростає поза правовим полем. У такому випадку споживачі є більш вразливими до придбання підробок, а захист їхніх прав значно ускладнюється.

У Спілці зазначають, що тимчасовий дозвіл українського уряду на дистанційну торгівлю ліками та супутніми товарами в період карантину (Постанова КМУ № 220) показав актуальність такої ініціативи.

«Підсумки роботи операторів поштової доставки лікарських засобів з аптек і онлайн-магазинів під час карантину демонструють великий попит споживачів на цю послугу. Оператори поштового зв’язку разом з низкою аптечних мереж упродовж останніх двох місяців створили сервіс, який дозволяє швидко і зручно замовляти онлайн потрібні лікарські засоби і отримувати їх, залишаючись вдома. Існує високий попит цього сервісу у невеликих селах і селищах, де люди не мають доступу до якісної медицини та ліків», — йдеться у повідомленні.

Більше того, дистанційна торгівля лікарськими засобами та їх адресна доставка кур’єрськими службами передбачена статтею Директивами 2001/83/ЄС Європейського Парламенту та Ради ЄС від 06.11.2001 «Про звід законів Співтовариства щодо лікарських засобів для людини» і не має прямої заборони у США.

У зв’язку з цим у СУП пропонують дозволити можливість дистанційної реалізації ліків на постійній основі. На думку учасників спільноти, це дозволить: