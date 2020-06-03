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03
Ср., черв.
Трансормація Бізнесу

Уряд визначив дату відновлення авіасполучення та повноцінної роботи ресторанів

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Кабінет міністрів України на своєму засіданні ухвалив рішення про дозвіл на повноцінну роботу закладів харчування та відновлення авіасполучення:

Про це Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль написав у своєму телеграм-каналі.

Зокрема, він зазначив, що з 5 червня заклади громадського харчування зможуть приймати відвідувачів у приміщеннях, за умови дотримання протиепідемічних заходів.

Також з 5 червня поновлюється внутрішнє авіасполучення, а з 15 червня — міжнародне авіасполучення з державами, які відкрили аеропорти для рейсів з України.

Перевезення пасажирів легковими автомобілями дозволятиметься в кількості до 5 осіб включно з водієм та без урахування дітей віком до 14 років.

При цьому Прем’єр-міністр уточнив, що у разі невідповідності епідемічної ситуації в регіоні показникам для послаблення заходів протягом трьох днів поспіль, регіональна комісія ТЕБ і НС зобов’язана зібратися позачергово та скасувати послаблення деяких карантинних обмежень.

Кабмін авіарейси ресторанний бізнес авіапольоти Денис Шмигаль