Один з підрозділів ОГХК зупинив виробництво

Вільногірський гірничо-металургійний комбінат, що входить до Об'єднаної гірничо-хімічної компанії, повністю зупинив виробництво всіх видів продукції та видобуток вихідної сировини.

Про це йдеться у повідомленні комбінату, передає РБК-Україна.

Зараз на ВГМК відбувається накопичення продукції на складах.

На підприємстві повідомляють, що станом на 3 червня комбінат виконував тільки розкривні роботи, але і їх найближчим часом можуть зупинити.

Зазначається, що зупинка виробництва викликана наказом керівництва ОГХК від 16 травня 2020 про зупинення відвантаження готової продукції споживачам. Керівництво комбінату прогнозує накопичення готової продукції й затовареність складів рутиловим, цирконовим і дистен-силлиманитовим концентратами.

Як раніше повідомляв БІЗНЕС, виконання наказу на Вільногірському ГМК призведе до невиконання зобов'язань перед контрагентами в сумі $42,3 млн. Збитки компанії можуть сягнути $3,8 млн у вигляді стягнутих штрафів. Якщо виробництво не буде зупинено, у травні очікуються збитки на суму 10 млн грн, в червні – 27 млн грн. Дефіцит оборотних засобів на філії в кінці червня перевищить 300 млн грн. У розрахунках колективу комбінату йдеться, що державний і місцеві бюджети недоотримають понад 45 млн грн у вигляді податків та обов'язкових платежів від Вільногірського ГМК.

Нагадаємо, у 2020 році Фонд держмайна планував виставити на приватизацію шість об’єктів великої приватизації, серед яких і Об’єднана гірничо-хімічна компанія, але у зв’язку з пандемією коронавірусу вирішив тимчасово відмовитися від виставлення їх на конкурс. За словами голови Фонду держмайна Дмитра Сенниченка, на сьогоднішній день уже 16 світових компаній виявили бажання взяти участь у акціоні з приводу приватизації ОГХК.

Також повідомлялося про кілька спроб здійснити рейдерське захоплення підприємства, остання з яких відбулася 17 квітня цього року колишнім керівником підприємства.

З 8 квітня ОГХК керує в статусі тимчасово виконуючого обов'язки голови правління Пітер Девіс.