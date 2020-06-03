Бізнес-асоціації мають об’єднуватися у коаліції та чіткіше декларувати свої інтереси перед урядом

Про це під час двадцять другої зустрічі марафону «БрейнШторм марафон» заявила засновниця One Philosophy Group of Companies Наталія Попович.

За її словами, в Україні вже досить багато сильних асоціацій, які добре продемонстрували свою ефективність на початку запровадження карантинних обмежень в Україні. Тоді багато з них приходили до уряду уже з готовими пропозиціями заходів, які б допомогли підприємцям легше пережити цей період.

Проте, на думку Наталії Попович, потужніший голос перед владою такі асоціації мали б, якби об’єдналися у коаліції.

«Мені здається, що в Україні має побільшати об’єднань бізнес-асоціацій, адже в якийсь момент їм вже треба буде виходити коаліціями. І ще, мені здається, що бізнесу варто спробувати стати більш творчим у форматі адвокації. Я не маю на увазі вуличних акцій, і маю надію, що ніколи не буде потреби переходити до більш складного діалогу з владою. Краще, коли все можна вирішити за допомогою дипломатії і саме для цього має бути коаліційний підхід, який би об’єднував зусилля зацікавлених сторін», — говорить Наталія Попович.

Нагадуємо, що Журнал «Бізнес» та співінвестори платформи БІЗНЕС 100 проводять серію онлайн-стрімів «БрейнШторм марафон» з загальною темою «Бізнес відродження. Економіка МАЙБУТНЬОГО».

Це цикл розмов про трансформаційні стратегії та ідеї з власниками бізнесу. Кожен раз тема буде окремою, але так чи інакше вона торкнеться питань, які сьогодні хвилюють суспільство.

Місце зустрічі: YouTube-канал Журналу «БІЗНЕС».

Переглянути попередні ефіри марафону можна тут: