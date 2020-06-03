Бізнес-асоціації мають об’єднуватися у коаліції та чіткіше декларувати свої інтереси перед урядом

Українському бізнесу необхідно чіткіше декларувати свої інтереси. Посприяти цьому могло б активніше створення коаліцій бізнес-асоціацій.
Про це під час двадцять другої зустрічі марафону «БрейнШторм марафон» заявила засновниця One Philosophy Group of Companies Наталія Попович.
За її словами, в Україні вже досить багато сильних асоціацій, які добре продемонстрували свою ефективність на початку запровадження карантинних обмежень в Україні. Тоді багато з них приходили до уряду уже з готовими пропозиціями заходів, які б допомогли підприємцям легше пережити цей період.
Проте, на думку Наталії Попович, потужніший голос перед владою такі асоціації мали б, якби об’єдналися у коаліції.
«Мені здається, що в Україні має побільшати об’єднань бізнес-асоціацій, адже в якийсь момент їм вже треба буде виходити коаліціями. І ще, мені здається, що бізнесу варто спробувати стати більш творчим у форматі адвокації. Я не маю на увазі вуличних акцій, і маю надію, що ніколи не буде потреби переходити до більш складного діалогу з владою. Краще, коли все можна вирішити за допомогою дипломатії і саме для цього має бути коаліційний підхід, який би об’єднував зусилля зацікавлених сторін», — говорить Наталія Попович.
Нагадуємо, що Журнал «Бізнес» та співінвестори платформи БІЗНЕС 100 проводять серію онлайн-стрімів «БрейнШторм марафон» з загальною темою «Бізнес відродження. Економіка МАЙБУТНЬОГО».
Це цикл розмов про трансформаційні стратегії та ідеї з власниками бізнесу. Кожен раз тема буде окремою, але так чи інакше вона торкнеться питань, які сьогодні хвилюють суспільство.
Місце зустрічі: YouTube-канал Журналу «БІЗНЕС».
Переглянути попередні ефіри марафону можна тут:
- Розмова з Олександром Громико
- Розмова з Русланом Савчишиним
- Розмова з Романом Процаком
- Розмова з Ігорем Ліскі
- Розмова з Олександром Кардаковим
- Розмова з Віталієм Ільченком та Олександром Кіктенком
- Розмова з Олександром Соколовським
- Розмова з Юрієм Сивицьким
- Розмова з Даніілом Шуфані
- Розмова з Сергієм Позняком та Юрієм Кріпченком
- Розмова з В'ячеславом Лисенком
- Розмова з Сергієм Сидоруком
- Розмова з Вадимом Притуляком
- Розмова з Юрієм Кривошеєю
- Розмова з Ольгою Махнюк
- Розмова з Володимиром Чеповим
- Розмова з Олегом Грамотенком
- Розмова з Віктором Поліщуком
- Розмова з Володимиром Дериведмедем
- Розмова з Анатолієм Амеліним
- Розмова з Миколою Іващуком та Сергієм Позняком