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03
Ср., черв.
Трансормація Бізнесу

Мобільні сервісні центри МВС відновили роботу з обслуговування водіїв

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Внаслідок послаблення карантину Міністерство внутрішніх справ відновило роботу мобільних сервісних центрів МВС.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці МВС України у фейсбук.

Зазначається, що кожен пересувний сервісний центр МВС оснащений сучасним обладнанням та надаватиме послуги стаціонарних сервісних центрів МВС, зокрема:

  • реєстрація та перереєстрація транспортних засобів;
  • заміна посвідчення водія;
  • видача міжнародного посвідчення водія.

«Мобільні сервісні центри МВС обслуговуватимуть громадян у віддалених куточках країни. Якщо бажаєте, аби мобільний сервісний центр МВС завітав до вашого населеного пункту, зверніться до органів місцевого самоврядування», — сказано у повідомленні.

Слідкувати за графіком виїзду мобільного сервісного центру МВС можна на сайті.

МВС водії карантин