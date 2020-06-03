Мобільні сервісні центри МВС відновили роботу з обслуговування водіїв

Внаслідок послаблення карантину Міністерство внутрішніх справ відновило роботу мобільних сервісних центрів МВС.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці МВС України у фейсбук.
Зазначається, що кожен пересувний сервісний центр МВС оснащений сучасним обладнанням та надаватиме послуги стаціонарних сервісних центрів МВС, зокрема:
- реєстрація та перереєстрація транспортних засобів;
- заміна посвідчення водія;
- видача міжнародного посвідчення водія.
«Мобільні сервісні центри МВС обслуговуватимуть громадян у віддалених куточках країни. Якщо бажаєте, аби мобільний сервісний центр МВС завітав до вашого населеного пункту, зверніться до органів місцевого самоврядування», — сказано у повідомленні.
Слідкувати за графіком виїзду мобільного сервісного центру МВС можна на сайті.