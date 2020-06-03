Мобільні сервісні центри МВС відновили роботу з обслуговування водіїв

Про це йдеться у повідомленні на сторінці МВС України у фейсбук.

Зазначається, що кожен пересувний сервісний центр МВС оснащений сучасним обладнанням та надаватиме послуги стаціонарних сервісних центрів МВС, зокрема:

реєстрація та перереєстрація транспортних засобів;

заміна посвідчення водія;

видача міжнародного посвідчення водія.

«Мобільні сервісні центри МВС обслуговуватимуть громадян у віддалених куточках країни. Якщо бажаєте, аби мобільний сервісний центр МВС завітав до вашого населеного пункту, зверніться до органів місцевого самоврядування», — сказано у повідомленні.

Слідкувати за графіком виїзду мобільного сервісного центру МВС можна на сайті.