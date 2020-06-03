Після відновлення польотів МАУ змінить тарифи

Про це повідомляють «Українські новини» з посиланням на прес-службу компанії.

«Це буде новий продукт з новими техніками в ціноутворенні. Але, безумовно, ми зберігаємо привабливість наших тарифів з точки зору ціни», — розповіли у прес-службі МАУ.

Наголошується, що компанія переходить до однієї тарифної сім'ї в економ-класі і однієї — у бізнес-класі.

При цьому, при зміні дати вильоту на більш пізній період проводиться перевірка наявності місць відповідно до застосованих в оригінальному квитку тарифу. Таким чином, не застосовуються штрафні санкції та сервісний збір, проте, можливо, доведеться заплатити суму різниці в тарифі.

У МАУ зазначають, що компанія відшкодувала пасажирам вартість невикористаних квитків на загальну суму $9,9 млн з 17 березня по 25 травня.

«За поверненням коштів у цілому звернулися на суму $29,7 млн (з 17 березня по 25 травня), з яких оформлення промокода — на суму $15 млн, отримали повернення коштів — на $9,9 млн», — сказали в МАУ.

Промокод гарантує повернення повної вартості невикористаного квитка (його частини) або невикористаної послуги і дає додатковий бонус у розмірі 25% від вартості, який пасажир може використовувати при оплаті нової покупки.

Як раніше повідомляв БІЗНЕС, МАУ розпочала процес вимушеного скорочення 900 співробітників через закриття авіасполучення у зв'язку з введеними Україною протиепідемічними карантинними заходами.