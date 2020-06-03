УРБ вимагає переглянути критерії послаблення карантину та терміни запуску деяких бізнесів

Представники аналітичних центрів та бізнес-об’єднань звернулися до Кабінету міністрів України з проханням обговорити та внести зміни до критеріїв визначення готовності того чи іншого регіону до послаблення карантинних заходів і плану запуску деяких сфер діяльності і бізнесу.

Про це йдеться у відкритому листі Української Ради Бізнесу (УРБ), що розміщений на її сайті.

Зокрема, в УРБ пропонують замінити один з критеріїв, за яким визначається, чи має регіон сприятливу епідемічну ситуацію чи ні, а саме — показник інцидентності.

Саме цей показник у бізнес-спільності не вбачається доцільним, оскільки не відображає загрозливості ситуації в регіоні та і сама по собі кількість нових випадків COVID-19 за останні сім днів на 100 тис. населення (12 осіб), з точки зору авторів листа, є незрозумілою і невмотивованою.

Тому в УРБ пропонують замінити цей критерій на інші підходи: приріст інфікованих по області у відсотках до попередніх періодів (це може бути +20% на день протягом тижня); рівень позитивності тестування з усіх випадків тестування підозрілих; зміна динаміки хворих, які потребують кисень та зміна динаміки смертності.

«Одночасно з цим пропонуємо вивести таку діяльність, як транспорт (який весь час пандемії працює у переважній більшості країн Європи) з-під дії показників і віддати рішення щодо нього місцевій владі», — зазначається у листі.

Крім того, в УБР пропонують з 06 червня 2020 року дозволити прийняття та відправлення повітряних суден, що перевозять як громадян України, осіб, що мають посвідчення на постійне проживання в Україні та членів їх родини, так і іноземних громадян, які допускаються на територію України за умови проходження ними одразу по прибуттю (якщо прибуття з-за кордону) ПЛР-тесту на наявність у них вірусу COVID-19. Особа, яка має негативний результат ПЛР-тесту допускається на територію України без дотримання обов’язкових умов обсервації і самоізоляції.

«Зауважимо, що кожен день зупинки роботи авіа завдає величезних збитків аеропортам та авіаперевізникам, які вже готові до відновлення роботи з дотриманням протиепідемічних заходів, а також бізнесу, діяльність якого тісно пов’язана з необхідністю прибуття на територію України представників партнерів, учасників проектів тощо», — йдеться у листі.

Також в УРБ звернули увагу на те, що частина ухвалених раніше виключень щодо роботи закладів сфери культури та креативних індустрій, що були у Постанові КМУ № 211 від 11 березня 2020 при ухваленні нової Постанови № 392 від 20 травня 2020 р. були виключені. З огляду на це автори листа просять повернути відповідний текст до підпункту 6 частини 3 Постанови КМУ № 392 від 20 травня 2020 р. Крім того, з 06 червня 2020 року вимагається розблокувати знімальний процес.

Зважаючи на відкриття метрополітену з 25 травня, зняття заборони на проведення служб у церквах, дозвіл на проведення спортивних змагань, діяльність музеїв, театрів, цирків та інші пом’якшення щодо карантину, в УРБ просять дозволити поступове зняття заборони на роботу всіх закладів громадського харчування (в тому числі в приміщеннях) за умови дотримання необхідних санітарних норм, дозволити роботу всіх закладів, що надають послуги з тимчасового розміщення та дозволити проведення культурних/видовищних масових заходів з дотриманням профілактичних та протиепідемічних заходів.

«Планування і підготовка будь-якого видовищного/культурного масового заходу (концерт, вистава, шоу) займає не менше 1-2 місяців, тобто відновлення роботи потребує тривалого часу та чітких термінів послаблення карантину для будування планів, без розуміння яких проекти і бізнес понесуть великих збитків у разі, якщо не будуть встановлені чіткі дати для відновлення можливості проведення таких заходів», — йдеться у листі.

Представники бізнес-асоціацій – членів Української Ради Бізнесу – закликають Кабінет Міністрів якнайшвидше розглянути надані пропозиції, обговорити за участі представників бізнесу та фахівців аналітичних центрів та врахувати у найближчих змінах до Постанови КМУ.

Повний текст звернення можна переглянути за посиланням.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України 20 травня продовжив карантин на території України до 22 червня, разом із тим змінив модель карантинних заходів із тотальних на адаптивні ризикоорієнтовані.