Польща обіцяє Україні доступ до нового порту у Віслинській затоці

Сусідні з Польщею Україна та Білорусь зможуть використовувати морські порти Віслинської затоки для імпорту та експорту своєї продукції після завершення будівництва судноплавного каналу через косу Вісли.

Про в ефірі TVP Info заявив голова канцелярії президента Польщі Кшиштоф Щерський, передають «Українські новини».

«Відкритий доступ до портів Віслинської затоки означатиме доступ до міжнародних морів для наших партнерів зі сходу – Білорусі й України, яка матиме черговий, альтернативний порт для імпорту й експорту своїх товарів», — заявив Щерський.

За його словами, будівництво каналу має велике значення з точки зору суверенітету Польщі, оскільки він буде розташований на межі між східним флангом НАТО і сусідами Альянсу на сході.

Щерський підкреслив, що розташована неподалік Калінінградська область РФ є «однією великою військовою базою», адже цей регіон є надзвичайно мілітаризованою частиною Росії. Водночас без будівництва цього каналу Польща мала б ускладнений доступ для польських суден до частини своєї території.

Тому, як переконує Щерський, будівництво судноплавного каналу через Віслинську косу «повністю змінює суб’єктність Польщі на економічній карті».

Раніше повідомлялося, що в Польщі розпочалося будівництво судноплавного каналу через Віслинську косу, завершення якого планується в 2022 році. Планами передбачається, що канал матиме близько 22,8 км довжини, 60 метрів ширини і п'ять метрів глибини. Очікується, що канал з'єднає Балтійське море з Віслинською затокою і до порту в місті Ельблонг зможуть заходити великі морські судна довжиною до 100 метрів, шириною до 20 м і зануренням до 4 м. На реалізацію проекту уряд планує виділити 880 млн злотих (понад $225 млн).

Проти реалізації Польщею цієї інвестиції протестувала Росія, яка погрожувала Варшаві заблокувати спорудження водного каналу. На переконання російської сторони, будівництво каналу, про яке польська сторона не консультувалася з російською, може зашкодити екосистемі регіону, завдати удару по рибальству, а відтак економіці регіону. Росія звинуватила Польщу в недотриманні міжнародних конвенцій, зокрема у рамках комісії з охорони морського середовища Балтики (HELCOM), яка працює з 1999 року.