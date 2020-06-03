WOG запустив сервіс замовлення страв і напоїв через мобільний додаток

WOG запустив новий сервіс у мобільному додатку PRIDE, завдяки якому відтепер клієнтам доступна функція попереднього замовлення страв і напоїв WOG CAFE, повідомляє компанія.

Оновлення додатку PRIDE надає змогу користувачам попередньо замовити страви і напої з асортименту кафе. Це дозволяє заощадити час, не витрачаючи його на чергу, очікування приготування страв і напоїв, адже забрати замовлення можна навіть не виходячи з авто. Крім того, сервіс обов’язково повідомляє про готовність замовлення рush-повідомленням.

Послуга доступна для власників мобільних телефонів на базі Android та iOS по всій Україні.

«Сервіс дозволяє оформити замовлення в будь-який зручний для клієнта момент. Так, їдучи трасою, людина має змогу через додаток обрати й оплатити страви та напій, а по прибуттю на локацію, просто заправитись та зачекати на отримання замовлення. Зручно й те, що обираючи, наприклад, хот-доги, клієнт може додати до них соуси на свій смак: взяти всі або ж від якихось відмовитися», – пояснює директор дирекції цифрової трансформації мережі АЗК WOG Олег Кушіль.

Наразі для попереднього замовлення доступні страви та напої з меню WOG CAFE: холодні та гарячі напої, хот-доги, сендвічі та фреш-сендвічі десерти, бургери, лаваші, круасани, основні та перші страви, снеки та сніданки.

Для отримання замовлення, не виходячи з авто, користувачеві необхідно сповістити персонал про прибуття на локацію, натиснувши іконку "я на місці" в мобільному додатку. Замовлення також можна забрати самостійно.

Нагадаємо, раніше мережа АЗК запустила можливість придбати каву через власний сервіс WOG PAY, який був запущений в 2017 році.