Купівля комерційних авто у травні скоротилася на 40%

У травні український парк комерційних автомобілів поповнили 680 нових машин. Такий результат на 40% є меншим за травневий показник 2019 року.

Про це йдеться у повідомленні «Укравтопрому».

Серед нових комерційних авто в минулому місяці найбільшим попитом користувалися автомобілі французької марки Renault, які охопили п’яту частину цього сегменту автомобільного ринку. При цьому, реалізувавши за місяць 141 автомобіль, кількість придбаних авто цієї марки на 31% менший за показник травня минулого року.

На другому місці Fiat – 105 автомобілів. Травневі реєстрації цієї марки були на 6% менші за показник річної давності.

Третьою серед найпопулярніших марок є Peugeot – 70 автомобілів та 17-відсоткове зниження продажів у порівнянні з травнем минулого року.

Четвертим в травні був МАЗ. Попит на білоруські вантажівки в Україні зріс на 13% – 59 машин.

На п’ятому місці серед найпопулярніших комерційних авто — марка Ford — 50 машин та 37% падіння у порівнянні з показником травня минулого року.

Всього за 5 місяців поточного року в Україні було зареєстровано 3,3 тис. нових комерційних автомобілів, що на 26% менше, ніж за аналогічний період 2019 року.

Довідково: до комерційних авто прийнято відносити легкі вантажівки (напівпричепи бортові і суцільнометалеві фургони) повною масою до 3,5 тонн і мікроавтобуси місткістю до 16 пасажирів.