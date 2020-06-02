64% бізнесу повідомляють про падіння доходів — Американська торговельна палата

64% компаній-членів спостерігають зниження доходів, і тільки 5% повідомляють про підвищення.

Про це йдеться у результатах опитування щодо ведення бізнесу в Україні після COVID-19, яке Американська торговельна палата в Україні провела спільно з компанією-членом Палати Citi Ukraine.

80% опитаних компаній вдалося зберегти кількість працівників, 18% — скоротили штат. 49% компаній планують зменшити інвестиції в Україну.

«Серед ключових довгострокових занепокоєнь бізнес-спільноти – економічний та споживчий спад (80%), політична та макроекономічна стабільність (51%), неможливість виконання бізнес-планів (36%) та повторний спалах COVID-19 (36%)», — зазначається у повідомленні на сайті АТП.

78% компаній-членів Палати вже мають стратегію виходу з карантину, а 44% планують своє повернення до офісу вже в червні-липні 2020 року.

Очікування компаній-членів Палати щодо часу повернення доходів до «норми» різняться, але переважна більшість прогнозує на кінець 2020-початок 2021 року, а саме 17% у ІІІ кварталі 2020 року, 24% в ІV кварталі 2020 року, та 16% в I кварталі 2021 року.

«Основний фокус пост-COVID-19 бізнес-стратегій компаній – це діджиталізація та онлайн-сервіси, повернення до «бізнесу як зазвичай», та збереження робочих місць. Ми продовжимо співпрацювати з Урядом, щоб доносити голос бізнесу на найвищому рівні, та стояти на захисті бізнесу, щоб компанії мали всю необхідну підтримку, аби продовжувати працювати, створювати робочі місця та рухати економіку вперед», — прокоментував Президент Американської торговельної палати в Україні Андрій Гундер.

Зазначається, що в опитуванні взяли участь керівники та топ-менеджери компаній-членів Палати. Метою опитування було зрозуміти вплив коронавірусу на ведення бізнесу, визначити ключові занепокоєння бізнесу та ідеї щодо стратегії виходу України з карантину, яка допоможе бізнесу та економіці.

Нагадаємо, Американська торговельна палата в Україні представляє понад 600 компаній-членів – найбільших інвесторів та міжнародних компанії, які працюють в Україні.